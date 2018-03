Este animador venezolano fue víctima de un robo en el Aeropuerto Nacional

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

El animador Newmaker Quintero pasó por un desagradable momento cuando se trasladaba desde la cuidad capital a pasar sus vacaciones en la Isla de Margarita, ¿la razón? le abrieron la maleta y fue despojado de algunas de sus pertenencias.

A través de sus historias de Instagram el comunicador contó en viarios videos lo que sucedió mientras se trasladaba en la aerolínea Láser Airlines. “Me abrieron la maleta, me destruyeron el perfume, me quitaron algo de ropa, me desordenaron todo”.

El animador de “La Bomba” aseguró que a pesar de que su maleta estaba protegida por un candado, de igual forma fue violentada, “Creo que ya esto es normal que suceda en nuestro país”