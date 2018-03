Familiares de las víctimas de PoliCarabobo reclaman a Lacava “un entierro digno” (Video)

Publicado en: Actualidad, Sucesos

Mar 30, 2018 1:34 pm

Familiares de las víctimas del motín en la Comandancia de la Policía de Carabobo han reclamado ante los medios de comunicación el poco apoyo ofrecido por el gobernador de la entidad, Rafael Lacava.

LaPatilla.com

“El señor Gobernador debería estar aquí apoyando a los familiares (…) Debe dar la cara. ¿Qué fue lo que dio? ¿Una urna? No mandó sillas, no mandó nada. ¿Un entierro simple? Para eso nosotros recogemos y enterramos a nuestros hijos donde nosotros queramos, no donde él diga”, expresó una doliente a la periodista del estado Carabobo, Heberlizeth González.

#30Mar Judith Sánchez es madrina de uno de los reclusos muertos en Poli-Carabobo, le manda un mensaje a @rafaellacava10 sobre lo ocurrido en la Comandancia pic.twitter.com/4FTCSwnKYh — Heberlizeth González (@Heberlizeth) March 30, 2018

