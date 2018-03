Morirás al ver quién podría ser el nuevo amor de Mariam Habach

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 30, 2018 2:15 pm

Desde que Mariam Habach terminó con su arabito Anthony Chawa, no se le ha conocido nuevo príncipe. Pero a juzgar por una foto parece que ya encontró al indicado y vaya que sí es todo un príncipe.

El guapo actor venezolano Eduardo Orozco publicó recientemente una foto en su cuenta de Instagram junto a la Miss Venezuela 2015, en lo que pareciese un encuentro casual. “Un placer señorita!” fue el texto con el que acompañó la imagen que se inundó de comentarios.

Si bien la publicación no revela nada más allá, los fans del actor comenzaron a especular sobre una posible relación entre los venezolanos, a algunos les encantó la idea, a otros no tanto. Ante los cientos de comentarios Mariam escribió: “Epaaaa, no sabía que eras tan deseado”, ¿será que hay corazón?