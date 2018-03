Yrmana Almarza: Me lo dijo un pajarito/ En Viernes Santo

Publicado en: Opinión

Mar 30, 2018

Gracias Maestro… Hoy, quienes creemos en Cristo recordamos su sacrificio para que todos recibiéramos el perdón por nuestros pecados. La vida y obra de Jesús de Nazareth fue tan meritoria que toda una religión, la más grande del mundo, la que tiene la mayor cantidad de seguidores, gira y se sostiene sobre ella. Jesús como hijo de Dios, del único y verdadero, del Creador, del Supremo real, es un gran ejemplo de amor, entrega y desprendimiento. En el mundo, cada cierto tiempo nace un Jesús, que con defectos es portador de las más grandes y sublimes virtudes; virtudes que son Dones Divinos. Así entonces la historia ha conocido los grandes nombres de la humanidad: Ghandi, Teresa de Calcula, Martín de Porras, Luther King, Mandela y así, gente superior, cuya vida y obra han cambiando su mundo y al mundo. En Venezuela, también hemos tenido nuestros hijos de Dios. En mi mente y en mi corazón están nombres como el de José Gregorio Hernández, María de San José, Humberto Fernández Morán y muchos como el Maestro Abreu, el padre fundador del Sistema Nacional de Orquestas. Su muerte me cayó cual balde de agua helada porque él es de esas personas que físicamente uno no quiere que nos dejen por ser ejemplo vivo de lo grande, lo bueno y lo decentemente útil que podemos ser los venezolanos no sólo para los venezolanos mismos sino para el mundo entero. Su vida y obra son el ejemplo más puro de amor, pasión, entrega y desapego. No puedo más que en este Viernes Santo, dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús por la humanidad y por la gente que en el mundo, como el Maestro Abreu, también hicieron un sacrificio para cambiar su entorno, su mundo, nuestro mundo. Gracias Maestro Abreu por no tirar la toalla cada vez que le cerraron las puertas a su proyecto, por no descansar en ese afán de liberar a los niños a través de la música. Gracias Maestro por cada instrumento que puso en las manos de los niños más pobres de las barriadas más peligrosas en Caracas y en Valencia, en Barquisimeto, Margarita y en cada rincón del país, gracias por eso Maestro porque gracias a eso es que ellos no nos están matando en las calles ni se están matando a sí mismos con drogas o prostitución. Gracias Maestro por cada puerta humilde que tocó para hablar con la madre, la abuela o el padre de los niños promesa, por cada palabra que sirvió para que esas familias entendieran que no era sacrificio vano lo que hacían para llevar al chamo o a la chama a aprender a tocar, sino que transitaban por el camino de la liberación del alma, de la mente, de la rectitud en la conducta, que ese es era el camino hacia la construcción de un ser con altísimos valores morales, sociales y espirituales. Gracias Maestro por demostrarnos que nosotros, los venezolanos no somos ningunos ignorantes de las Bellas Artes, que tenemos talento de sobra para que nuestros nombres estén escritos en el más alto laurel del mundo, gracias por llevar nuestra bandera tricolor con sus estrellas a brillar en los escenarios más exigentes de los eruditos de la música que al ver la grandeza de la obra en cada nota tocada por nuestros niños no pudieron más que ponerse de pie y aplaudir hasta las lágrimas. Bendito seas Maestro porque tu trabajo, ese modelo de enseñanza venezolano, al ser conocido en Europa la copiaron de inmediato. Vivirás eternamente no sólo en los cientos de discípulos que siguen tus pasos, sino en cada nota musical que salga de un instrumento que toque un niño del Sistema, en su alma libre, en su mente conquistadora. Gracias Maestro Abreu, gracias. Venezuela no tiene cómo pagarte, no tenemos cómo pagarte. Gracias Dios Padre Todo Poder, gracias por haber hecho que Abreu naciera aquí y sea para nosotros un gran ejemplo, una gran modelo, una gran inspiración.

Los mejores… que nadie dude de la gran capacidad que tienen en este Gobierno para hacer las cosas. Una de las mejores formas de implementar medidas impopulares es por desgaste o cansancio. En el Gobierno nos cansaron y nos desgastaron a tal punto que aumentar la gasolina a precios “necesarios” con la eliminación de los tres ceros ya no producirá ningún estallido social, ningún reclamo, ninguna escaramuza como los agoreros del desastre pronosticaron. Y como no hay nadie como el Gobierno para soportar las inconsistencias sociales y económicas con el respaldo del dominio y control de nuestras riquezas y las riquezas derivadas que se generan a jerarcas rojos puntuales a través de los múltiples guisos que hacen, desde la semana pasada fuimos testigos pasivos, inertes, de la ejecución impecable del aumento de la gasolina y sin costos de ninguna índole para el Gobierno y sus gobernantes. Amigo (a) lector (a), el precio de la gasolina, redondeado hacia arriba era Bs.1. Llenar un tanque de 35 litros se pagaba con un billete de 50 bolívares, de esos verdes que ya no reciben en el sistema de transporte público aquí en Maracaibo, pues no lo quieren porque hace mucho bulto. Cuando se daba el billete de 50 para pagar la gasolina, no se pedía el vuelto, se le dejaba al operador de la Estación de Servicio. Quien tuviera que tanquear 75 litros, pagaba con un billete de Bs. 100 de los marrones y hacía la misma operación, no esperaba el vuelto. Con la eliminación de los tres ceros, ¿cuánto cuesta ahora la gasolina? Con el cono monetario vigente, con cual billete se paga la gasolina donde ya no circula el viejo marrón de 100… ¡Exacto! con el nuevo de 500. ¿Cuándo salga el nuevo cono monetario con cuál denominación pagaremos la gasolina? ¡Aumentándola! Y no hay necesidad de hacer ningún anuncio, sencillamente como hasta ahora, por cada litro se recibirá más dinero hasta que formalmente se defina un precio de venta en el mercado. Entendido el punto, ya vimos en qué consiste la estrategia de desgaste que sólo pueden poner en práctica los más fuertes. Sigamos y sobrevivamos porque ahora es comenzaremos a ver las cosas que queríamos que sucedieran hace dos o tres años atrás. Como dijo la Diputada Delcy Rodríguez, ellos no van a dejar el Poder y para eso, harán todo lo que tengan que hacer, minimizando daños e impacto.

El Petro… esta semana comprendí que “El Quid” de El Petro, no es que no se esté vendiendo como se esperó desde que se anunció y por eso nos ponen en el mercado interno a movernos en Petros, sino que ese anuncio fue la puesta en escena de la dolarización en Venezuela, controlada y manejada a la medida por el Gobierno. Ajustemos la mira. Pasas cosas muy interesantes.

El Frente de la Discordia… Lamentablemente el Frente Amplio Venezuela Libre en el Zulia murió sin nacer. Desde el seno de la también muerta Mesa de la Unidad Zulia, piedras y palos es lo que le lanzan. No tienen apoyo ni de la sociedad ni de los partidos. La oposición partidista se reunió en este escenario de representación en el que nadie representa a nadie y me refiero a la sociedad. Rescato el espíritu joven de los estudiantes, de su fuerza de pensamiento, de sus ideales. Ellos siempre serán el futuro. La conformación de ese frente fue excluyente, tanto, que el grupo virtual de interactividad que al momento de crearse incorporó a todos los políticos de oposición, empresarios y miembros de la sociedad, fue sacando a personas que según el sabio administrador, no tenían que ver con los ideales del frente y así, comenzaron las heridas políticas que una vez más, son más fuertes que las intenciones. “frente reducido”; “frente cerrado”, “frente fracasado”, “frente final”, “frente sin frente” y muchos más apodos son parte de las piedras y palos que reciben quienes se tomaron la foto por el frente amplio. ¡Así no se puede! Sinceramente, la política opositora aquí se acabó y la unidad de los factores también se acabó hace más tiempo atrás. Por eso hay que cambiar las caras pero sobre todo la actitud. La política del Zulia está demostrando varias cosas desde el año pasado. La primera, que no tiene dueños. La política en el Zulia ya no es exclusiva. La segunda, está exigiendo que la haga gente nueva y gente decente, no quiere a los mismos y en primera línea menos. La tercera, que sufre de decepción profunda por haber confiado en gente que la defraudó. La cuarta. No le tiene fe a quien no demuestra que es capaz de sentarse a hablar con el diablo para salir del infierno y se conforma sólo con haber salvado su pellejo. Quinta; desprecia a quienes sin pudor dicen hablar en nombre del pueblo, defender al pueblo, trabajar por su bienestar y en la realidad son ricos y millonarios a costillas del sufrimiento popular. Y así, así podemos enumerar una serie de cosas que la política en el Zulia está diciendo y que los mismos de siempre no la escuchan. Seguramente la política venezolana también pega gritos en balde o tal vez no, lo cierto es aquí, quienes han vivido de la política por años quieren seguir viviendo de ella, sirviéndose de ella y eso, eso ya lo sabemos quienes votamos.

¿Será verdad? El Clap está detenido en muchas parroquias de Maracaibo donde hacen una revisión de las estadísticas, es decir, de los números de cajas que un sector necesitan y las casas que hay en ese sector. En ese ínterin, son muchos los guisos que se han destapado, pues las ollas del Clap son más grandes de lo que la imaginación puede imaginar. Resulta que en algunas zonas

Congeladas… por Semana Santa las cosas se han enfriado entre Gobierno y Oposición política opositora, ese grupo que se atribuye el liderazgo de derecha en el país. Tengo la esperanza que la vaina cambie antes del 20M y que la cambien los militares, sobre todo después de la noticia que Suiza los sorprendió con el embargo de armas y la congelación de activos supuestamente pertenecientes a Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Tibisay Lucena, Maikel Moreno y otros tres funcionarios para un total de siete. Suiza, paraíso del mundo, tomó una postura que tiene a más de uno en el Gobierno en silencio y es que no la deben tener fácil. Los generales deben estar evaluando sus opciones porque el dinero es caca.

Fueron 90… Hubo un motín en Valencia. 90 muertos dejó la reyerta entre pranes. Fue una especie de golpe de estado interno. Un grupo que buscaba destronar a otro por el control del penal, prendió fuego al recinto y perdieron el control del fuego. También el control de la balacera que parecía una feria. Nadie se metió, ni la policía. Cayeron dos uniformados, los recién llegados, 30 de Naguanagua. También murieron niños, se presumen que hijos y familiares de los pranes que vivían allí, pues para nadie es un secreto que los pranes viven con sus familias en los recintos. También una embarazada perdió la vida. Así está el país. Nadie controla nada. Esta es tierra de nadie.

En Silencio… así ha estado el Ministro de la Defensa. Estará pensando en lo que está sucediendo, en los gestos internacionales. Interesante.

En LUZ… están a la espera de la medida del Consejo Universitario que establecerá un nuevo ritmo de trabajo a quienes quedan aún en esta Casa de Estudios. Lunes, miércoles y viernes podría ser la propuesta para trabajar pues hay cada vez menos profesores, menos personal administrativo y obrero y menos estudiantes. Tristemente la universidad se queda sola y el mismo drama lo viven el resto de las universidades. Dios perdone a este Gobierno y a sus cómplices por el daño que nos han hecho.

Mientras tanto… el kilo de queso duro está en 850 mil bolívares y eso, a nadie le importa.

Gracias Ubaldo… Monseñor Ubaldo Santana se retira. Luego de mucho trabajar, andar y trajinar, la salud le pasa factura a su cuerpo y por ende, va al más que ganado y merecido reposo. No renuncia, no lo renuncia. Seguirá siendo Monseñor, pues este título sólo lo otorga el Papa y sólo él lo retira. El Padre Ubaldo seguirá como Monseñor emérito mientras que el nuevo Monseñor asume las funciones. Muchas gracias Ubaldo por tu inagotable amor a María en la advocación de Chiquinquirá y a su pueblo, gracias por tu servicio, por tus palabras, por tus acciones en público y en privado, por cada palabra, por cada abrazo y por cada pensamiento y acción para la mayor Gloria de Dios en esta tierra.

¡Nos leemos la semana que viene!

Yrmana Almarza