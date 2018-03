Dignora Hernández: Jaua no sea inmoral

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 31, 2018 8:59 am

La diputada a la Asamblea Nacional, Dignora Hernández calificó como desvergonzadas en inmorales las declaraciones de Elías Jaua en las que señaló que: “Si el pueblo venezolano no comiera, seguramente los anaqueles estarían llenos” a propósito de ello objetó “Jaua no sea inmoral, si ustedes no hubiesen destruido el aparato productivo y el poder adquisitivo del venezolano valiera seria menor el hambre que hoy padece nuestra gente y los anaqueles seguirían llenos” esa es la verdad.

La también Sub Jefa de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio señaló que los hogares venezolanos están sumidos en la pobreza, amenazados de muerte por falta de medicinas e insumos médicos, sitiado por el hampa y desesperados por la arremetida de un régimen que primero decretó el hambre y después la emergencia económica para disponer del repele que dejaron a su conveniencia: “Es un régimen desvergonzado, inmoral, corrupto, cínico, y Bachaquero” expresó.

Para la Coordinadora de la Subcomisión Especial de Promoción, Protección y Desarrollo Integral de la Familia de la AN “Venezuela afronta un índice de pobreza de 87% según ENCOVI (UCV-UCAB-USB) en el que más de la mitad de la población acusa una pérdida promedio de 11 kilos y no precisamente por comerse todo lo que encuentra en los anaqueles como supone Elías Jaua en su mundo al revés. Estos datos entre otros arrojados por la encuesta evidencian el empobrecimiento y el deterioro de la calidad de vida de todos venezolanos, salvo casos excepcionales como el del flamante Ministro y sus camaradas, así como uno que otro colaborador, quienes al parecer tienen garantizada una vida de calidad.

Para Hernández este régimen impuso una política hambreadora cuyo propósito es aumentar a los pobres, extinguir la clase media e instaurar su nueva casta dividida en Despojados, bachaqueros , colaboradores y enchufados : “es falso que en Venezuela los anaqueles estén vacios porque la gente este comprando comida, no sea cínico señor Jaua bien sabe que hace mucho que aquí desaparecieron los productos de la cesta básica y que además el dinero no alcanza para comprar cuando el milagro de los anaqueles llenos ocurre, no sea inmoral usted miente deliberadamente o se le fundieron la neuronas, vive en Narnia o se fue de “gira” con Delcy al país de las Maravillas, ojala a usted y a los suyos nunca lo visite el hambre.

La parlamentaria Dignora Hernández finalizó diciendo que el Hambre aunque algunos quieran negarla y otros se tapen los ojos para no verla es hoy una realidad irrefutable en nuestro país, así como que el régimen Madurista es el responsable de las muertes por su causa: pero a su juicio la ciudadanía consciente de su derecho no se doblega : “No contaba este régimen con la fuerza y el coraje de un pueblo que sigue en la calle protestando por sus derechos, entre ellos el de la alimentación, yo invito a Jaua a darse una vuelta por las protestas que protagonizan por esta causa los ciudadanos todos los días y a decirle de frente a la gente que vayan a los anaqueles a comprar comida” y después me cuenta cómo le va, dijo.

Para la legisladora los altos jerarcas de este régimen y quienes colaboren para que se eternicen en el poder no encontraran un solo lugar donde esconderse porque “a todo riesgo, y a pesar de que a muchos de los que antes vociferaban cambio y después cambiaron, pero de opinión , no les guste, cada vez seremos más aquellos que alzaremos nuestra voz para exigirles que cesen en su afán de destrucción y colaboración y que se vayan para que los venezolanos podamos reconstruir la Republica y logremos tener un país de libertad en el que se respete el Estado de Derecho y los programas sociales que se implementen sean dirigidos a los grupos más vulnerables y no usados como mecanismo para la extorsión electoral” concluyó.

Nota de prensa