Gustavo Petro: Chávez no fue un dictador, Maduro, sí

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 31, 2018 9:39 am

El candidato Gustavo Petro es uno de los más controvertidos, pero también favoritos, en la carrera a la Presidencia de Colombia. Su candidatura ha estado rodeada de polémica debido a que muchos colombianos temen que sus políticas encaminen a Colombia por el mismo rumbo de Venezuela, miedo explotado por sus contrincantes de derecha, reseña el diario colombiano El Espectador.

Sus posturas frente a la situación de crisis que se vive en el país vecino han sido un tanto tibias, hechos que han tomado relevancia en su popularidad en la contienda electoral. Sin embargo, en diálogo con News Week en español, se refirió al tema criticando que Maduro, presidente venezolano “pelea por el crecimiento del petróleo en lugar de ver las transiciones de la economía productiva y cerró los espacios democráticos para impedir la protesta social”.

Por esta razón, le dijo al medio mencionado que “si usted me pregunta si Chávez fue un dictador, yo le digo que no. Si usted me pregunta si Maduro es hoy un dictador, yo le digo que sí”.

Los motivos de esta sentencia se basan en que “Chávez vivió los altos precios del petróleo y tenía una capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios del petróleo y no tiene capacidad de maniobra”. A su vez, según el candidato de Colombia Humana, durante el gobierno de Chávez, a diferencia del de Maduro, sí “se mantuvo el pluralismo”.

Sin embargo, aclaró, esto no quiere decir que la cara del chavismo haya sido o no un buen presidente. “Lo que he dicho es que no fue un dictador. Si él fue bueno o malo eso lo tiene que decidir sus propias sociedades”. Aseguró que “Maduro, en cambio, mata”.

Siga leyendo en El Espectador