Se desvela la identidad de la primera invitada a la boda de Harry y Meghan

Mar 31, 2018 12:55 pm

Las invitaciones para el gran día de Meghan Markle y el príncipe Harry ya están enviadas. Lo confirmó hace apenas unos días el Palacio de Kensington, que mostró además las elegantes tarjetas realizadas por Barnard y Westwood remitidas en nombre de “su Alteza Real el príncipe de Gales” y que recibirán más de 2.600 personas, entre ellas alumnos de escuelas locales, miembros de la comunidad del Castillo de Windsor, otros tantos procedentes de distintas Casas Reales e invitados de diferentes organizaciones benéficas con las que trabajan los novios, que han querido que todo el mundo “se sienta parte de las celebraciones”. Pues bien, el primer invitado al enlace ha hecho público que ya ha recibido la suya. Así lo reseña hola.com

Se trata de una estudiante de sexto año y trabajadora voluntaria de Irlanda del Norte llamada Daniella Timperley. Desde su escuela, St Louis Grammar, en Ballymena, han dejado claro el orgullo que sienten por su alumna haciendo pública esta gran noticia. “¡Qué semana ha tenido Daniella! No solo ha sido nombrada Voluntaria Joven del Año 2018, sino que también ha recibido una invitación para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle como consecuencia de su implicación con las obras de caridad”. Lo cierto es que Daniella lleva colaborando con causas benéficas desde hace años. Así, ha ejercido como voluntaria en diversas residencias, ha realizado cursos sobre salud mental y violencia doméstica y ha acudido al panel de Jóvenes de la BBC en Irlanda del Norte con un programa de ayuda para la mujer.

What a week it has been for Daniella! Not only was she named Top Youth Volunteer 2018, she has also received an invitation to the royal wedding of Prince Harry & Meghan Markle as a result of her extensive charity work! #SLG pic.twitter.com/aBrBCJ2QED

— St Louis Ballymena (@SLGBallymena) 27 de marzo de 2018