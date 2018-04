Arrojan pintura roja en fachada de club de golf de Trump en Florida (Fotos)

Publicado en: Actualidad, Internacionales

La fachada del Trump International Golf Club, propiedad del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los lugares que visita habitualmente cuando se encuentra en el sur de Florida, fue rociada con pintura roja, informan este domingo medios locales.

Según imágenes del canal ABC News, el rótulo con el nombre del club levantado en la entrada del campo de golf, en la ciudad de West Palm Beach, fue objeto de vandalismo con pintura roja arrojada la noche del sábado.

Según el medio, sobre las 22.00 horas del sábado (3.00 GMT del domingo) fueron vistas dos camionetas de la Policía investigando el hecho, sobre el que las autoridades no se han pronunciado.

Portavoces de la Oficina del Alguacil del Condado Palm Beach confirmaron a periodistas que el hecho es investigado por el Servicio Secreto estadounidense.

El presidente se encuentra esta Semana Santa en su residencia y club social Mar-a-Lago, en la localidad de Palm Beach, y tanto el viernes como el sábado acudió a ese club de golf.

De acuerdo con el diario Palm Beach Post, el presidente pasó el sábado unas 7 horas en el club y jugó unos hoyos con el jugador profesional del circuito PGA Dustin Johnson, así como con el presentador de la cadena Fox Sean Hannity.

En la que es la décimo sexta visita a Mar-a-Lago desde que asumió la Presidencia, según contabilidad del Palm Beach Post, se prevé que Trump y su familia acudan este domingo a una misa con motivo de Pascua en la iglesia episcopal Bethesda-by-the-Sea, la misma en la que se casó con Melania y en la que bautizaron al hijo de ambos, Barron.

Se prevé que Trump y su familia partan esta tarde desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach rumbo a Washington.

