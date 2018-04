David Bechkam es el nuevo aprendiz de salsa de Marc Anthony

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 1, 2018 6:53 pm

Marc Anthony volvió a oficiar de profesor de baile. Tal como lo hiciera días atrás con el actor Will Smith, este sábado el cantante bailó “Vivir Mi Vida”, uno de sus últimos hits, con David Beckham, reseñó Infobae.

El ex futbolista inglés, de 42 años, publicó el divertido video en su cuenta de Instagram, donde se lo ve siguiendo los pasos del artista neoyorquino de 49 años.

La performance, no obstante, no se produjo en un recital del ex de Jennifer López, sino durante una cena que compartió junto a Beckham y otros amigos en un restaurante de Miami.

En el video se los puede ver sonriendo mientras Anthony aplaude e invita al inglés a seguir sus pasos.

No es la primera vez que el cantante demuestra sus conocimiento de baile con otras figuras.

Hace pocos días le dio una clase de salsa al actor Will Smith en un yate, también en la ciudad de Miami.

Smith mostró sus movimientos ante la atenta mirada del ídolo latino, que luego de terminar la coreografía, aplaudió las habilidades de la estrella del cine para el baile.