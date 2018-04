Difunden un escandaloso video donde Osmel Sousa asegura que “las negras venezolanas no son bonitas”

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 1, 2018 1:07 pm

Se ha viralizado a través de las redes sociales el video de una entrevista que el “Zar de la Belleza” Osmel Sousa concedió para la revista LATINA en el año 1997. Sus declaraciones, por demás polémicas, hoy le salpican 21 años y muchos escándalos después.

En el clip difundido por la cuenta de Instagram @historiamissv Sousa manifiestó que “la negritud venezolana no es bonita”. “Si aquí (en Venezuela) hubiera una negra bonita estaría en el concurso”, al mismo tiempo que expresó “el problema de las mujeres bajitas es que muchas no son armoniosas”.

El ex presidente de la Organización Miss Venezuela aseguró también que sentía envidia cuando viajaba a Colombia “Aquí veo negras bellas, pero en Venezuela no son bonitas y como no lo son, no pueden entrar al concurso”