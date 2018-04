El creciente valor de la Salud Digital

Publicado en: Tecnología, Titulares

Abr 1, 2018 9:00 am

Al observar los avances en la tecnología frecuentemente la concentración es en las innovaciones que representan rupturas mayores y se ignoran los muchísimos avances que van ocurriendo e impactando la vida cotidiana. Precisamente haciendo un análisis de la Salud Digital, la tecnología aplicada a la salud, se descubre un extenso mundo nuevo que incluye más de 380.000 apps móviles y el propio aprovechamiento de las redes sociales que le están cambiando la vida a pacientes y médicos.

Empresas en Tecnología de la Salud están promoviendo con fuerza la digitalización de la salud, introduciendo herramientas novedosas como las “píldoras digitales” que realizan el seguimiento de los pacientes cuándo toman sus medicinas y las “cucharas inteligentes” que automáticamente se ajustan a los temblores de las manos de pacientes, como los de Parkinson. Hay médicos que tratan a pacientes adictos a sustancias como cocaína y anfetaminas prescribiendo una App, la cual le da al paciente lecciones que ayudan a modificar su comportamiento. Estos forman parte de una nueva categoría de tratamientos médicos por prescripción denominados Terapéutica Digital.

Apps Móviles para la Salud

La Salud Digital está en una etapa de aceleración de la innovación. Los Apps Móviles para la Salud no solo exceden 380.000, su número se ha doblado desde el año pasado y se agregan 200 apps diariamente. A esto hay que adicionar más de 340 dispositivos vestibles para el consumidor. Más del 50% de los apps usan data de sensores y estos nuevos dispositivos están en camino a reemplazar los voluminosos dispositivos tradicionales.

El uso de las Apps de Salud Digital en cinco poblaciones de pacientes ha logrado reducciones probadas en cuidado agudo (prevención de diabetes, diabetes, asma, rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar) y podría ahorrarle al sistema de salud de Estados Unidos US$7.000 millones anualmente. Esto representa aproximadamente el 1,4% del costo total de esas poblaciones y si este nivel de ahorros se extrapola al gasto de salud total se está hablando de un ahorro US$46.000 millones anuales.

El recorrido digital del paciente

Hoy en día existen apps y sensores para cada una de las fases del recorrido de un paciente, con una amplia gama de categorías de uso digital para cada fase:

* Bienestar y prevención – Las categorías incluyen Ejercicio y Aptitud Física, Dieta y Nutrición, Estilo de Vida y Estrés, Manejo del Estrés, Sueño/ Insomnio, Abandono de Tabaquismo & Moderación del Alcohol.

* Síntomas y Búsqueda de Atención Médica– Salud en General, Información, Verificación de Síntomas, Ubicación de Médicos, Manejo de Información Clínica y Financiera y Redes Sociales.

* Diagnóstico – Para esta etapa el médico puede recomendar: programas de manejo de la enfermedad habilitados para Apps, sensores conectados para monitoreo remoto o Apps para uso en cualquier área del recorrido del paciente.

* Monitoreo de la condición – Esta incluye Auto-monitoreo, Monitoreo Remoto de Pacientes, Programas de Rehabilitación manejados por Apps.

* Tratamiento – El manejo de Prescripciones y Compliance abarca Descuentos en Prescripciones, Entrega de Prescripciones, Administración de Medicamentos y Cumplimiento de tratamientos.

Bio-marcadores Digitales

Corresponden al uso de sensores conectados, vestibles y dispositivos móviles y su captura de data de bio-marcaje ( cualquier sustancia, estructura o proceso del cuerpo, sus acciones o productos) para predecir la incidencia de enfermedad o condiciones de salud, el seguimiento de estos o la valoración de los efectos de tratamientos o intervenciones. Estos pueden incluir mediciones fisiológicas o de comportamiento generadas por el usuario y recolectadas por los sensores y unidades de procesamiento de los dispositivos digitales (como un teléfono inteligente por ejemplo). El valor de los Bio-marcadores Digitales se deriva de su habilidad de poder ser rastreados en forma pasiva y continua en tiempo real para explicar, influenciar o predecir resultados asociados a la salud.

Se hace referencia a “The Growing Value of Digital Health” http://bit.ly/2zDhKLQ y “Take This App and Call Me in the Morning” http://nyti.ms/2ppa9co. También aparece en mi blog http://bit.ly/2GoXyNG.