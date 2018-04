Pelea ficticia – La tragicomedia continúa, por José Gregorio Briceño

Publicado en: Opinión

Llámenlo como lo llamen esta bestia o monstruo que nos gobierna y que parece ficción pero es demasiada realidad, tiene excesivas vidas o recargas provenientes de los más insensatos y canallas gobiernos que aún permanecen en el mundo. Digo que parece ficción porque quienes nos ven desde afuera no logran entender porque y cómo continúa en el poder un grupo de maleantes sin que haya posibilidad de removerlos , les parece en su mente democrática, qué somos pusilánimes los venezolanos por dejarnos gobernar por semejante bazofia y sienten una enorme compasión por nosotros. La explicación es confusa y pasa por hablarles de que han vendido nuestras reservas, nuestras riquezas y han empeñado el futuro de nuestros bisnietos a países poderosos como China, Rusia entre otros. Cómo explicarles que un país tan rico, tan lleno de posibilidades de progreso es hoy en día colonia de los explotadores a quienes el difunto Hugo Chávez les entregó nuestra Dirección de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Dirección de Identificación y la política de Alimentación, entre otros controles. Hoy por hoy las indicaciones de los amos o colonizadores Cuba y Rusia (gobernantes reales de nuestro país) fueron orientadas a llamar a elecciones ilegalmente convocadas y adelantadas visto el fracaso de las negociaciones y agobiados por la enorme crisis económica y el acorralamiento de más de 50 países que han pronunciado y sancionado a los protagonistas de la mayor desgracia vista en este lado del mundo.

Es importante mencionar y recordar que el poder que le han permitido los narcogobernantes a los rusos en nuestro países es a todas luces la amenaza más cierta, real y cercana en el hemisferio que se haya visto jamás, somos sin lugar a dudas la plataforma territorial para ubicarse muy cerca de su siempre enemigo: los Estados Unidos de Norteamérica. Su sueño geoestratégico hecho realidad.

Por estas y cientos de razones más y haciendo ejercicio mental, si se llegan a celebrar los ilegales y ciertamente ficticios comicios presidenciales previstos para el 20 de mayo, no hay más opción que concluir que el resultado será el colapso político y económico de Venezuela, lo cual redundaría en la ingobernabilidad de mi patria. No podrá ser de otra manera toda vez que destacados economistas locales, señalan que Venezuela lleva cuatro años consecutivos en recesión, sin que se vislumbre ningún cambio en las políticas del gobierno, la lógica deduce que el colapso económico es inminente y con ello el colapso social y político del país.

Aunque no hay cifras oficiales, ya que desde hace años las maquillan, disfrazan y ocultan, es más que evidente que en Venezuela se vive una de las crisis macroeconómicas más agudas que haya vivido el planeta en los últimos 50 años. Según los datos estadísticos a los que podemos acceder, en el período 2014- 2017 Venezuela perdió 35 puntos del PIB superando a cualquier crisis económica vivida por países de suramericanos en épocas pasadas. El modelo comunista o mejor dicho, el capitalismo de estado (o más bien el capitalismo de sus gobernantes), ha afectado el aparato productivo nacional en todos los sectores y lógicamente aumentado la dependencia del ingreso petrolero. Ingreso que por cierto, es cada vez más bajo y no por el bloqueo económico sino por el desgobierno que ha llevado a la quiebra a la estatal petrolera (PDVSA) que ha perdido su competitividad internacional y el acceso a los mercados internacionales, complicando aún más, la situación económica hiperinflacionaria que vive Venezuela.

Hasta ahora, los venezolanos nos habíamos caracterizado por tener una gran capacidad de adaptación y resilencia, convirtiéndonos en personas “felices” a pesar de las adversidades. Pero hasta esa capacidad se la llevó el Socialismo del Siglo XXI. Sin embargo, según el Reporte de la Felicidad 2018 de la ONU, Venezuela es el país que más lugares ha caído en el índice de felicidad, desde 2008 por la crisis política, social y económica de los últimos años, ubicándose en la posición número 102 del ranking y por el contrario, Costa Rica es el más feliz de toda Latinoamérica, según el informe que toma en consideración a 156 países, le sigue México(24), Chile (25), Brasil (28), Argentina (29), Uruguay (31), Colombia (37), El Salvador (40), Nicaragua (41), Ecuador (48), Bolivia (62), Paraguay (64), Perú (65), y Honduras (72).

El objetivo principal de este índice es mostrar el estado de felicidad y salud de las personas. Los investigadores aplican una serie de preguntas relacionadas con la sensación subjetiva de bienestar (cómo creen que viven las personas y cuán a gusto están con el lugar en el que viven) a una muestra representativa de personas; sus 6 indicadores clave son: ingresos económicos, esperanza de vida saludable, apoyo social, libertad para tomar decisiones, percepción de la corrupción y generosidad. Así, mientras en el año 2008 Venezuela se encontraba dentro de las diez naciones más felices del mundo, hoy día tenemos un país en fuga, con muy bajos niveles de esperanza y con resignación por el estado actual que viven. Lograron el gran objetivo comunista de empobrecer la mente y el cuerpo de los gobernados convertidos en zombies ocupados solo en buscar comida.

De consumarse el show electoral del 20 de mayo, se agudizará la crisis venezolana, pues el mundo no reconocerá como válido el proceso y deslegitimaría a Nicolás Maduro, y en consecuencia su capacidad para gobernar estaría severamente limitada. En ese sentido, ya se han pronunciado los EEUU, la Comunidad Europea y el Grupo de Lima y seguramente, se sumarían nuevas sanciones internacionales en contra de los bandoleros del narcorregimen y se tomarían otras medidas como restricciones las actividades comerciales con el estado venezolano que afectarían inevitablemente al pueblo llano, profundizando las fracturas internas que ya existen entre los narcobandoleros.

Si la crisis de hoy ha conllevado a emigrar más 5 millones de venezolanos y han habido varios intentos se sublevación de los principales cuarteles (poder de fuego) de los mandos medios de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN), después del 20 de mayo, la salida del narcoregimen será mucho más violenta de lo que pensamos por la conducta delictual, sanguinaria y terrorista de sus cabecillas que no tiene pudor de ejecutar cobardemente a hombres como Oscar Pérez y su gente que en sus meses de lucha no dejaron ni una sola víctima humana que lamentar. Su lucha era de principios y su arma de combate más poderosa fue la moral.

Estoy convencido que el fin de estos delincuentes no será distinto al que ellos mismos han sembrado. El narcoregimen es inviable y sus pranes, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, etc etc, merecen pena de muerte, por tantos asesinatos y tanto sufrimiento ocasionado a millones de venezolanos. Cómo tienen el descaro de ofrecer la solución a problemas después de las elecciones si tienen ya casi 20 años en el poder le están achacando la situación a las sanciones que hace escasos 6 a 8 meses les impuso los Estados Unidos para evitar que sigan robando..

Su grosero engaño ofende a los venezolanos que aún resisten el embate de los malos servicios, la escasez de comida, de repuestos y la mínima calidad de vida a la que han llegado Cómo van a responder si las sanciones cada día serán mayores entonces dirán que no pueden resolver por esa causa. Todo un juego macabro.

Falta poco para el despertar de la pesadilla. Mientras tanto seguiré invocando a la justicia divina y a la sensatez de los que tengan en sus manos nuestra libertad y de los aliados internacionales desde mi particular cárcel del exilio, dando la pelea con lo único que me queda MI PLUMA y MI PALABRA.

Vale destacar en párrafo aparte que hoy, 1 de Abril 2018 será la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en Costa Rica mi segunda patria. Seguro estoy que será una jornada ejemplar de civismo, tranquilidad, esperanza de su gente y respeto por parte de las instituciones ya que están al servicio del pueblo y no de un partido.

Los costarricenses, a pesar de las diferencias y debates planteados por los dos candidatos finalistas, apuestan a la paz , a las mejoras económicas y al progreso de este hermoso y tranquilo país de Centroamérica. Confían en su sistema electoral manual, puntual e imparcial. Quien sea el ganador tendrá la oportunidad de lograr mejoras importantes para su pueblo.

Éxito en su tarea al próximo presidente!

