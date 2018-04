“Venezuela Energética solucionaría problema de escasez de gas”

Publicado en: Política, Titulares

“El Gas que se usa en las bombonas, es el conocido como Gas Licuado de Petróleo (GLP), y su escasez se debe a la caída en la producción, a la estatización de las empresas distribuidoras”, advirtió el dirigente de Voluntad Popular en Guaicaipuro Jesús González, ante la ola de protestas por la escasez del referido producto.

El representante de la tolda naranja agregó que otro de los factores negativos es la falta de divisas para la importación y a la falta de inversión y mantenimiento de la industria petrolera y gasifera. “El GLP es usado por 84 % de los siete millones de hogares venezolanos, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), realizado en el año 2011”, relató.

González dijo que el gobierno no solo no ha avanzado hacia una distribución directa del gas, como en cualquier país civilizado del mundo donde las zonas urbanas no dependen de bombonas, sino que además ha acabado incluso con lo que había.

“La caída en la producción de petróleo y la falta de mantenimiento y de inversión en la industria son las principales causas de la escasez de Gas en Los Teques y en toda Venezuela, y eso es lo que genera las protestas todas las semanas”, reseñó.

Agregó que Leopoldo López, líder nacional de VP, plantea con Venezuela Energética un proyecto país que acabara con la escasez de gas, “el proyecto país de López plantea entre otras cosas el incremento en la producción petrolera y gasífera en el país, así como la migración hacia fuentes de energías limpias, con lo que podríamos solucionar el problema de gas y electricidad en el país, entre otros”.

Explicó que el referido proyecto sirve para solucionar la grave crisis económica en el país y reiteró que en las próximas semanas el mismo será presentando formalmente en los Altos Mirandinos tras ser expuesto en buena parte de la geografía nacional.

