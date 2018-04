Publicado en: Destacados, Nacionales

Abr 2, 2018 6:55 am

“Aplicaremos una nueva modalidad, que a través del carnet de la Patria el pueblo pueda adquirir su vivienda, asignación de terreno y la construcción de la misma”, dijo el pasado 20 de marzo el presidente Nicolás Maduro, con lo cual la obtención de una casa del plan habitacional oficial ahora está sujeta a tener dicho documento, publica Crónica Uno.

Por Mayela Armas @mayearmas y Carlos Crespo @CarlosCrespoR

El Ejecutivo en diversas zonas del país incrementa las presiones a fin de que los ciudadanos tramiten el carnet. El acceso a bolsas de comida, medicinas, pensiones, bonos y viviendas se condiciona a esa credencial.

El 29 de diciembre de 2016, Maduro creó el carnet de la Patria para el “registro y control de las misiones y proyectos sociales” en el país, incluyendo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero el mecanismo se ha convertido en una vía de control social para las elecciones.

A mes y medio de las elecciones, crece la coacción del Gobierno con el carnet de la Patria

Por Mayela Armas @mayearmas y Carlos Crespo @CarlosCrespoR 1 abril, 2018

Las autoridades con frecuencia señalan que para acceder a bolsas de comida, medicinas, pensiones, bonos y viviendas se necesita ese documento.

Caracas. “Aplicaremos una nueva modalidad, que a través del carnet de la Patria el pueblo pueda adquirir su vivienda, asignación de terreno y la construcción de la misma”, dijo el pasado 20 de marzo el presidente Nicolás Maduro, con lo cual la obtención de una casa del plan habitacional oficial ahora está sujeta a tener dicho documento.

El Ejecutivo en diversas zonas del país incrementa las presiones a fin de que los ciudadanos tramiten el carnet. El acceso a bolsas de comida, medicinas, pensiones, bonos y viviendas se condiciona a esa credencial.

El 29 de diciembre de 2016, Maduro creó el carnet de la Patria para el “registro y control de las misiones y proyectos sociales” en el país, incluyendo los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero el mecanismo se ha convertido en una vía de control social para las elecciones.

En los eventos electorales que se realizaron en 2017 —Asamblea Nacional Constituyente, gobernadores y alcaldes— el carnet fue la herramienta del oficialismo para garantizarse los votos. De hecho, Héctor Rodríguez admitió tras las elecciones de la cuestionada ANC que “el código QR [que tiene el carnet] nos ha servido como poderosa herramienta para la movilización por la Constituyente”.

Y desde diciembre arrecian las coacciones para gestionar el documento. Ese mes, más allá de las bolsas que distribuyen los Clap, el Gobierno anunció ventas de perniles y entregas de bonos de Navidad y Niños Jesús, que no se recibirían sin el documento.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2017 mostró que en 75 % de los hogares del país al menos uno de sus miembros tiene el carnet. Según la consulta, los ciudadanos mencionaron que el carnet de la Patria “es necesario para tener acceso a lo que el Gobierno vaya a repartir”.

En el transcurso del 2018, el Jefe de Estado ha acelerado la entrega de bonos de cara a los comicios que se efectuarán el próximo 20 de mayo, para lo cual es fundamental el carnet. En enero aprobó un bono por el Día de Reyes, luego autorizó bonificaciones a las embarazadas, a las familias que están inscritas en Hogares de la Patria y a los discapacitados. En Carnaval y Semana Santa se otorgaron más beneficios.

“Eso es el control social”, apuntó el politólogo y director de Venebarómetro, Edgar Gutiérrez, quien destacó que se busca “construir una sociedad de súbditos. Pasamos del autoritarismo hegemónico a la fase totalitaria”.

Transparencia Venezuela en un reporte destacó que el carnet “se perfila como el sustento de un movimiento político, que ha encontrado en el dominio del sistema electoral la mejor de manera dar supuesta legitimidad a su permanencia en el poder”.

En días pasados, el también politólogo y profesor del IESA, Michel Penfold, expresó en un foro que del porcentaje que tiene el carnet (68 %), “la probabilidad de que una persona chavista salga a votar por el Gobierno es de 95 %, es un mecanismo muy efectivo. En el caso de los opositores que tienen el carnet de la patria, y en las encuestas dicen que votarían por la oposición, la probabilidad de que voten por Maduro es de 31 %”.

Para adquirir la bolsa o caja del Clap no era obligatorio el documento, sin embargo, los consejos comunales les advierten a aquellos que no tienen el documento que no tedrán la caja de comida, y por ello, están realizando censos. En el trimestre entró en vigencia el texto de los Clap avalado por la ANC que permite a esas instancias hacer jornadas en los sectores, así como visitas casa por casa, fijación de rutas y puntos de despacho de productos.

Penfold indicó que “el carnet tiene dos efectos: primero la movilización de la base chavista y lo segundo es el poder de conversión del voto. La recuperación [en respaldo] de Maduro —en las últimas encuestas —fue por el carnet de la Patria”.

Ya no solo se chantajea por comida y medicinas mediante el 0800-Salud, también se utiliza con las pensiones.

Siga leyendo en Crónica Uno