Caiga Quien Caiga: Nuevos versus viejos liderazgos se debaten en Venezuela, por @AngelMonagas

Abr 2, 2018 6:19 pm

CONFIRMADO Nuestro análisis sobre los nuevos liderazgos que emergen en Venezuela:

Una de las empresas más serias DATANALISIS, la semana pasada mostró un estudio realizado entre el 15 al 27 de marzo de este año y como es normal en estos trabajos, se corrobora la mayoría independiente “como el segmento político más robusto de la población con un 41,4% debido a la decepción y repulsión de los votantes hacía los partidos tradicionales, seguido de los opositores que representan alrededor de un tercio de los entrevistados con 34,6%, mientras el grupo oficialista está cercano al 19%”.

Hemos aseverado que por osmosis política, figuras distintas a las tradicionales y no nuevas necesariamente, desplazan a las tradicionales, a tales efectos encontramos que “Lorenzo Mendoza alcanza el 11,9%, seguido de María Corina Machado con el 6,5 y continúa Leocenis García con 5,9, por encima de liderazgos tradicionales como Henrique Capriles (3,4), Henry Ramos Allup (3,2), Leopoldo López (2,7), Antonio Ledezma (2,0), Julio Borges (0,4). Aunque la opción “ninguno o no votaría” alcanza 24,6 % y el “no sabe” un 21,6 % y “no contesta (4,4)”.

Algunos políticos soslayan el estudio por ser hecho vía telefónica, sin embargo, desplazar a figuras “mercadeadas” y conocidas en el fragor de la lucha política por más de 20 años (algunas por más de 30) es un claro aviso de desgaste, desilusión o sencillamente perdida de fe. Además el estudio muestra una realidad cada vez más evidente: “la resistencia a participar sube a un 60 %, y entre quienes votarían en unas primarias lo harían por Lorenzo Mendoza (6,1), Leopoldo López (2,4), María Corina Machado (1,5), Leocenis García (1,3), Eduardo Fernández (0,6), Manuel Rosales (0,6)”.

El candidato Falcón también recibió un coletazo pues “tomando en cuenta las inhabilitaciones, se colocó un escenario donde existan unas primarias donde participen Henry Ramos Allup, Henry Falcón y Leocenis García”. Allí en el voto opositor Falcón, “…tendría 27.3%, y Leocenis tendría la segunda plaza, siendo su empuje un probable rechazo a la dirigencia tradicional más que un apoyo nominal, sin embargo se perfila como la competencia más cercana a Falcón con el 26,2%, todo esto enmarcado en una participación en sus grupos naturales que no sería abrumadora. Mientras Henry Ramos tendría 12,8 %. Cuando la pregunta se hace solo a los independientes, estos se agrupan de la siguiente forma Henry Falcón (28), Leocenis García (13,7), y Henry Ramos Allup (5,2)”.

Ciertamente Falcón aparece en crecimiento como un liderazgo distinto a la “tradicionalidad”, al igual que María Corina y Lorenzo Mendoza.

Grave que sea precisamente en el sector opositor los “menos dispuestos” a votar.

No faltará el que anónimamente a través de las redes, se pronuncie en contra de este comentario. En lo personal he tenido muchas diferencias con María Corina y con Leocenis especialmente, solo que en el negocio político la gente termina respaldando a los que son fieles a sus ideas, y proponen soluciones a la coyuntura presentada. Ese problema es el más grave de mi amigo Ledezma, quien solo llama a “no votar” y se muestra muy aéreo en presentar una fórmula para avanzar. Lorenzo Mendoza renunció a priori y quizá eso al final prevalezca. En el escenario quedan dos estilos.

Nadie se llame a engaños tampoco. Ser conocido no te garantiza votos. Una encuesta no es última palabra, solo es una “fotografía del momento”. De lo que sí estoy seguro es que el escaneo comenzó y hay desplazamientos.

Uno no siente que estamos en una campaña y probablemente no la habrá, solo que la gente no se queda tranquila y sin hablar, sin hacer; la población está indicando y mostrando cansancio por un liderazgo político corresponsable de la tragedia venezolana, al mostrarse incapaz de sacarlos del poder. El pueblo indica un camino y castiga a los “negociadores”, a los cobardes, incapaces de construir una salida viable.

A mi juicio, mientras la batalla por el liderazgo político opositor se desarrolle, será cuesta arriba estimular la participación en la construcción de una salida, sea por el voto o por mecanismos alejados del estado de derecho. La constitución no ayuda, pues los intérpretes y ejecutores de hacer valer su espíritu y propósito, viven alejados del territorio de la justicia.

Sin ceguera ni radicalismos afirmamos que, este debate se desarrolla igualmente en paralelo en las fuerzas que acompañan al gobierno, unas más de izquierda que otras.

En el exilio, muchos dirigentes venezolanos piden acciones que ellos en Venezuela, no son capaces de asumir. El fenómeno es ajeno al principio de subsidiaridad.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA DE ESTE LUNES 02 ABRIL 2018

ASOMBROSO Según el gobierno y el Fiscal de la Constituyente, los responsables de las muertes de presos en Carabobo, son cinco (5) policías. Autores materiales hay muchos más. Peor aún, ¿Dónde queda la responsabilidad política? Repito lo que siempre digo en esta columna: En un país serio, con un Presidente serio, con ministros serios, con un poder judicial serio, la Ministro Penitenciaria y el Ministro Reverol, más toda la plana mayor de la Policía, incluido el Gobernador, serían al menos investigados por responsabilidad política. El problema es ¿Quién lo va a hacer? ¿Una constituyente integrada por ovejas que solo obedecen a quienes los arrean…? Claro que no. La Asamblea Nacional a la luz del gobierno es un cero a la izquierda. Las penas corporales para quienes resulten responsables penalmente, se hicieron para que el preso no tenga la posibilidad de hacer daño ni de recibirlo. Todos sabemos lo que ocurre en nuestras cárceles desde hace mucho tiempo. Sucedió en la Cuarta Iris María y ha llegado al paroxismo de la ilegalidad en la Quinta.

El colmo es que el chavismo por ineficientes y por complicidad, entregó la administración de las cárceles a los PRESOS. En los recintos penitenciarios NO MANDA MADURO NI PADRINO NI REVEROL NI NADIE MAS QUE LOS PRESOS. Para salir de ellos por vía legal es que se utiliza al gobierna. Nuestras cárceles son como las embajadas. Ese territorio es intocable. Allí opera otra justicia… De paso, no es un problema exclusivo de Venezuela, si de pocas naciones, casi todas con una marcada influencia de la izquierda más atrasada como México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, por mencionar algunas.

NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO Chavista: Leo un anónimo de redes, que merece ser conocido por ustedes: Esto es de locos, PDVSA no produce lubricantes y muy poco combustible. SIDOR no produce cabillas. ALCASA no produce aluminio. Vencemos Mara, no produce cemento. Los centrales azucareros no producen azúcar. Conviasa ni Aeropostal tienen aviones. Conferry sin ferrys. Lácteos Los Andes no producen jugos ni bebidas lácteas. PDVAL ni Mercal venden alimentos. Movilnet no tiene ni tarjetas para recargar saldo. El BCV no tiene efectivo para el uso en el país. Las fábricas de carros iraníes no produce ni un vehículo y según los CHAVI… existe una guerra económica y los culpables son Lorenzo Mendoza, la oposición, Fedecámaras, consecomercio, la MUD, Trump, la UE, la burguesía, ET, Mario Bross, Batman y el chavo…

PRUEBA Del desánimo, de la incredulidad, es que este mes se cumple año de haberse realizado las protestas y hoy ninguno de los llamados líderes, es capaz de llenar la parte trasera de un volswagen para reclamar algo. Corrijo a los “mal hablados” del gobierno, murieron esos políticos. La gente sigue allí esperando.

CASI UN HECHO El apoyo de Manuel Rosales, Capriles y otros líderes a la candidatura de Henri Falcón. Hay como una pelea por ver quien se lanza primero. He señalado la falta de seriedad al no asumir una postura real desde el principio. Medio Nuevo Tiempo ya está con Falcón, igual de PJ a nivel de muchas regiones. Las reuniones con Capriles son constantes, igual con Rosales. Ramos Allup deshoja la margarita y seguramente hará lo mismo que con los gobernadores. Esta situación podría obligar al gobierno a diferir para Junio el proceso y si “opera” el acuerdo del Mar, podría prolongarse hasta Diciembre.

ZULIA: Como lo anunciamos en esta columna, el empresario Carlos Alaimo fue designado por Henri Falcón Jefe del Voluntariado en ese Estado, que apoya su candidatura. El problema es que a poco más de un mes, no hay Jefe de Campaña o quien ponga orden en medio de tantos “caciques regionales”, o, ¿La intención es que por descarte la asuma Alaimo?

AMAZONAS Recibo denuncia: El aeropuerto “Cacique Aramare” de Puerto Ayacucho, parece un aeropuerto internacional, con el aterrizaje y despegue diario de varios vuelos en lujosas aeronaves del arco minero en convenio internacional con gobiernos asiáticos, para emprender lo que el denunciante califica de “saqueo”, de nuestras riquezas mineras y la más horrible e irreversible contaminación a nuestras fuentes de agua potable. De las referidas aeronaves, a diario se bajan flamantes ex diputados del chavismo, qué con una impunidad otorgada por esta devastadora corrupción, trafican nuestras riquezas por aire y tierra, a la vista de las Fuerzas Armadas. Mientras esté desplante de poder y corrupción, se realiza en nuestra cara. Las comunidades indígenas no pueden llegar a sus casas porque no les venden gasolina, dado que ese es otro negocio entre las guerrillas y los ya ut supra señalados militares. “La gente está presa porque no hay buses para el centro (Caracas, Maracay, Valencia, Apure) y el único vuelo comercial, (jueves) lo subieron a más de un millón quinientos mil bolívares, lo que imposibilita al común a utilizar éste servicio”.

SIGO PENSANDO En regalarle una caja de pantaletas a la oposición zuliana. Es desesperante el problema eléctrico de la región, la basura, la escasez, la inseguridad y entre el miedo y la complicidad, se debaten nuestros “dizque” líderes. ¿Dónde está el que jura ser el auténtico Gobernador? Quieren ser pero no pareciendo. Ni una sola protesta. Ni hablar del otro en el que muchos confiamos. Acaban de regresarle la hacienda expropiada ¿Ese fue el trato? Concejales opositores que aprueban impuestos ilegales y ningún líder llama a protestar, salvo una que otra “pantalla” frente a Corpoelect y propagandas en los medios o editoriales de los líderes mediáticos. Hay quienes envían carticas de amor por Instagram y ni una contra el Gobernador o el Alcalde, que no se cansan de pisotear la dignidad del pueblo. Después se molestan cuando la gente no les presta atención y lógicamente contra mí, lo cual me tiene sin cuidado. Tenemos lo que merecemos y asumo mi cuota parte de responsabilidad. La diferencia es que yo no aspiro ni presumo nada.

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA CENSURA