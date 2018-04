¿Cómo dominar a un hombre en la intimidad?

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Abr 2, 2018 1:08 pm

En las relaciones íntimas los hombres, la mayoría de las veces, llevan la batuta del encuentro. Dejamos que ellos lleven el ritmo y dicten lo que se hace en la cama, pero eso no tiene por qué ser así. Nosotras también podemos asumir la voz de mando en la relación y la intimidad podría mejorar muchísimo.

Si aún no sabes cómo hacerlo, te comparto algunas sugerencias para dominar a tu pareja en la cama y que sin duda los dos disfrutarán.



1. PLANEA EL ENCUENTRO

Rompe con lo establecido, que no sea en la cama de su habitación como siempre, sino en cualquier otro sitio de tu casa, tu coche, incluso un hotel, cualquier cosa que tú elijas, para que lo hagas sentir que estás en total control de la situación.

2. DESPIERTA EL DESEO

Puedes recurrir a un jugueteo sensual, acaricialo y bésalo, de esta forma lograrás excitarlo.



3. SEDÚCELO CON PALABRAS

Susúrrale lo mucho que te gusta, halaga su cuerpo y expresa todo lo que has querido decirle cuando lo miras, pero no estabas segura de hacerlo. Éste es el momento.



4. EL JUEGO PREVIO

No olvides que los juegos previos son importantes, no se vayan con prisas, no se lancen directo al acto. Juega con sus sentidos y por supuesto juega con los tuyos, deja que el contacto sea natural, no lo pienses mucho, solo siéntelo.

5. MUÉVETE

La impresión que deja una mujer cuando se mueve, acomoda, pide y dicta el ritmo del encuentro íntimo es increíble, no hay duda de que él se dejará dominar por tus caricias e ideas, así que no dudes en tomar el control.

Para dominar a un hombre en la cama no hace falta magia ni tener mucha experiencia, basta con que seas tú misma y que te manejes con mucha naturalidad.

La próxima vez que tú y tu pareja deseen experimentar nuevas cosas, asegúrate de ser tan partícipe como él.

Nota tomada de Soy Carmín.