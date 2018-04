Diputado Freddy Superlano: En Barinas no hay Gobierno que solucione la crisis de la salud

Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Superlano (Unidad-Barinas), alertó que en el estado Barinas no hay voluntad política para resolver la crisis de salud.

Superlano detalló que las deserciones de profesionales, obras paralizadas, renuncias masivas, laboratorios cerrados, falta de medicinas y hospitales colapsados “son muestra del viacrucis diario que padece el sector, que este gobierno maula, debería declarar en emergencia”.

En ese sentido, ratificó que la crisis de la salud en Barinas tiene responsable “un sólo gobierno, el mismo que hace casi 20 años dijo que no hay nada que un padre le pida un hijo, que éste no le complace, lo que indica que durante estos años no se pidió nada, o lo que dieron se lo agarraron otros que ahora ostentan riquezas que disfrutan a manos llenas mientras miles de venezolanos mueren de mengua en los hospitales”.



Lamentó no haya voluntad política para resolver la crisis de la salud en la región de Barinas, donde “hay hospitales paralizados, no hay medicinas, falta dotación de equipos e insumos, no llegan medicinas y los profesionales de la salud están renunciando en masa porque sus sueldos no les alcanzan para vivir con dignidad”.

Freddy Superlano lanzó un exhorto “Argenis, tu formas parte y tienes responsabilidad directa con la crisis del sector. En tus manos, como representante del tal ‘un sólo gobierno’, está evitar que se continúen muriendo nuestros paisanos por tu falta de interés en tramitar la dotación del hospital Oncológico, por ejemplo, o la de la unidad de quemados del hospital Luis Razetti, que tiene varios años concluida y todavía no está en funcionamiento”.

