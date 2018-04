Edmundo Rada: Por estas calles la compasión ya no aparece

Publicado en: Política, Titulares

Abr 2, 2018 3:31 pm

El concejal y coordinador municipal de Voluntad Popular Sucre, en el municipio Sucre, estado Miranda; Edmundo Rada “Pipo” aseguró que desde el año 1992 estaba la novela “Por estas Calles”, y desde entonces ya se podía observar la descomposición social que existía en Venezuela, donde se denunciaba el alto costo de la vida, la inseguridad de aquel momento, donde capítulo a capítulo se veían las calamidades y penumbras del venezolano, pero aún así se podía vivir en Venezuela.

“Es lamentable que luego de 20 años de una revolución, los problemas que se denunciaban en los años 90 empeoraron, antes uno con un sueldo mínimo y sacrificio podía construir una casa, conseguir artículos de primera necesidad, medicinas; pero hoy caemos en la desgracia y penumbra de no conseguir comida, de ver como los hospitales públicos no tienen para atender un parto”.

Rada lamentó que los venezolanos se mueran de hambre en cada barrio, sector, caserío del país y sigan diciendo que son chavistas por una bolsa de comida que llega de vez en cuando a sus hogares, pero que no tienen dinero ya que no hay papel moneda, no hay seguridad ya que en cada esquina te roban o peor aún la misma policía te secuestra y roban uniformado. “Tal como me sucedió a mi”

“Nosotros seguimos en las calles de Venezuela, no nos iremos de aquí, vamos a lograr recuperar la democracia y reconstruir esa Venezuela de paz, bienestar y progreso de antaño; vamos a construir el sistema productivo de nuestra nación con personal capacitado y de calidad, pero mientras tanto estamos con nuestros hermanos venezolanos buscándole solución a la crisis que ellos viven”.

Rada aseguró que el régimen de Nicolás Maduro, quiere tener a los venezolanos hambreados para que no puedan alzar su voz y luchar por rescatar la democracia de Venezuela.

“Hay que apoyar a nuestros hermanos que decidieron salir de nuestras fronteras, ellos están apoyando a su familia, valoran la cultura que acá se perdió con el régimen chavista-madurista”.

Para concluir Rada invitó a los venezolanos a no perder la esperanza, a no perder la fe que Venezuela tiene un mañana lleno de progreso para todos y cada uno de nosotros.

