Jóvenes quemaron al Judas: CNE, Cúpula Militar y Maduro

Como es tradición el domingo de Resurrección se quema a judas como símbolo de traición a Jesucristo, en esta ocasión la Juventud Venezolana en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela en la Parroquia Universitaria, en conjunto con la sociedad civil manifestaron su descontento celebrando la tradicional quema de los judas, que en esta oportunidad fueron: El Tribunal Supremo de Justicia, el CNE, La Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente Nicolás Maduro, la Defensoría del Pueblo, la Cúpula Militar, la Fiscalía General, entre otros quienes según ellos son los que mantienen al gobierno en el poder y la grave crisis en Venezuela.

Los distintos sectores de la Juventud venezolana representada en los partidos políticos, estudiantes universitarios, de educación media, grupos religiosos, culturales, académicos y ONGs están sumados y avocados al Congreso Nacional de Juventudes.

Hilda Rubí González, joven médico, dirigente juvenil del partido Un Nuevo Tiempo e integrante del Congreso Nacional de Juventudes, precisa “Hoy en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, en nuestra Parroquia Universitaria realizamos la quema simbólica de un judas que está representado por los cinco poderes que hoy están corrompiendo al pueblo venezolano, esos cinco poderes que no es más que un CNE, la Cúpula Militar, la Defensoría nefasta del pueblo, la Fiscalía General de la República que está representada en estas distintas personalidades que el pueblo conoce, donde hoy en Venezuela minuto tras minuto se está muriendo un venezolano porque no tiene acceso a comida, ni a medicinas, todos los días despedimos así sea en el terminal de la bandera o en Maiquetía, es por eso que hoy los jóvenes quisimos hacer esta quema donde no se trata de quemar a Nicolás Maduro que es el responsable de todo lo que estamos sufriendo, sino a todos los pilares que lo mantienen en Miraflores llevando a Venezuela todos los días por el abismo en materia económica y a una crisis política que se agudiza cada día.

Preciso González “También queremos hacer un llamado a una gran actividad, que no es más que el Gran Congreso Nacional de Juventudes que va a ser en Caracas, donde estamos llamando a todos los jóvenes de todos los municipios, de todas las parroquias y de todos los estados con los cuales vamos a presentar al país un proyecto juvenil, donde nosotros diremos cuál es la ruta para la construcción de un mejor país, de una mejor Venezuela, daremos una ruta clara para recuperar nuestro país .Y es por eso que hoy más que nunca un domingo de resurrección donde nosotros los jóvenes nos comprometemos a mantenernos en Venezuela en pie de lucha y donde no vamos a morder ese anzuelo de la desesperanza que el gobierno nos quiere imponer a la juventud y estamos aquí de frente para generar cambios verdaderos para nuestro país”.

El Movimiento Estudiantil convoca al Gran Congreso Nacional de Juventudes

Ernesto Rodríguez, Secretario de Reivindicaciones de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, “Hoy el movimiento estudiantil y los distintos sectores juveniles que hacen vida dentro de nuestro país enmarcados en el Gran Congreso Nacional de Juventudes que se llevará a cabo el 19 de abril en la ciudad capital nosotros hoy decidimos rescatar esa tradición que es la quema de judas, un judas que representa hoy día a las distintas instituciones que hoy sostienen a la dictadura que hoy flagela a todo el país pero sobre todo a la juventud venezolana”.

Rodríguez indico “Hoy nos reunimos todos los sectores juveniles, los liceístas, el movimiento estudiantil, los jóvenes de los partidos políticos, acompañados de la sociedad civil en general que se acercó a la parroquia universitaria para dar inicio a esta insigne tradición venezolana, en la cual leímos un testamento en el cual de forma jocosa, reivindicativa, de la forma como los jóvenes vemos el país dejamos claro que Nicolás Maduro, Tibisay Lucena, Wladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y todos esos personajes que hoy tienen la bota puesta sobre el pueblo Venezolano”.