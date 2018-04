Pedro Vicente Castro Guillen: Maduro entre ocurrencias despropósitos y dislates

Publicado en: Opinión

Abr 2, 2018 6:16 am

En este triángulo semántico se produce la acción del régimen. Parece un mal chiste que una casta que quiera permanecer eternamente en el poder sea tan deslucida y errática, que produzca medidas tan francamente sin sentido como las que ha venido tomando en los últimos días. Parecieran aconsejados por un genio burlón y engañador que los coloca de manera clara en las vías de su salida del poder.

Examinemos al menos las últimas cuatro ocurrencias de Maduro, no necesariamente en el orden de su enunciación. La primera la mal llamada “reconversión monetaria” consistente sólo en quitarle tres ceros a la moneda para ir al “Bolívar Soberano”. Esto en repetición de lo que hizo el zurdo en su oportunidad cuando la primera falsa mutilación que ya para el momento de su muerte había devuelto los ceros originales como resultado del empuje inflacionario. Esta primera ocurrencia lleva a otra que es su consecuencia, la construcción de un nuevo cono monetario. Esto constituye un despropósito total si consideramos que el régimen no ha podido con el actual, aún no han podido dar la baja definitiva al “Marrón”. De donde sacara el BCV en dos meses y tanto los recursos para poner en circulación un nuevo cono monetario cuando el actual es una fracción muy escuálida de las necesidades transaccionales de monedas y billetes en circulación. Lo segundo es prorrogar hasta mayo la zafra fiscal correspondiente al 2017, con lo que terminará recibiendo a finales de mayo bolívares sin ningún valor, en un momento en que la verdadera necesidad del régimen es tener recursos líquidos cuya proveniencia sea distinta de la emisión monetaria sin respaldo y no cabe duda de que la recaudación del ISRL es una fuente de esta naturaleza. Lo tercero, es el nombramiento en la Presidencia de PDVSA de un personaje que no tiene ninguna idea de lo que es la industria petrolera, el negocio petrolero, lo que ha inducido otro choque negativo a la PDVSA de una naturaleza tan trágica y perversa como cuando el jefe despidió con un pito miles de trabajadores, la flor y nata, de la petrolera nacional. PDVSA es un negocio que viene cayendo de manera dramática en su producción petrolera sólo en el 2017 perdió 649.000 barriles de petróleo. Frente a un descalabro tan brutal se coloca a alguien que no sabe nada del asunto, la respuesta no se ha hecho esperar mayor deterior y éxodo masivo de trabajadores calificados que dejan la industria a raudales garantizando que este año 2018 la caída de la producción se mantendrá ineluctablemente. La cuarta, es la consecuencia del ahogo de divisas que sufre el régimen como consecuencia de la destrucción de la economía por el manejo insensato e inescrupuloso de las finanzas públicas, la eliminación de la economía de mercado, el ataque ominoso a los derechos de propiedad y la destrucción de la gallina de los huevos de oro PDVSA, la promulgación del PETRO. No interesa discutir si es o no una criptomoneda, el problema central aquí es que este era un instrumento para capturar divisas que murió al nacer como resultados de las medidas del Gobierno de los Estados Unidos.

Lo anterior nos indica que la situación del país está profundamente comprometida, que tenemos garantizado un profundo caos político y social para los meses subsiguientes sin ninguna posibilidad de que el régimen pueda recuperar el control de la situación, porque lo que sucede es el resultado de acciones como las anteriores con lo que se pretende resolver la crisis profunda que los ha puesto al borde de su salida.

Es necesario que la fuerza opositora que se agrupa en el Frente Amplio, produzca el plan de vuelo que se necesita para salir del actual régimen y regresar a un régimen republicano y democrático.

@pedrovcastrog