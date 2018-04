Comisión especial de la AN investigará los hechos de represión de 2017

Publicado en: Actualidad

Abr 3, 2018 4:00 pm

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este martes la creación de una comisión especial que investigue todos los hechos de represión en el año 2017 y quedó integrada por los diputados Armando Armas, Nora Bracho, Juan Requesens y Jesús Yánez.

Durante el debate pautado en la sesión ordinaria el diputado Armando Armas, aseveró que “hay quienes puedan creer que los políticos no estuvimos a la altura de las exigencias”.

En el mismo orden, el parlamentario Juan Requesens agregó que, “estima que los sectores de oposición deben seguir luchando. La causa requiere de todo nuestro esfuerzo”.

“Pusimos en riesgo nuestras vidas y a veces me pregunto por qué fueron otros y no nosotros, (…) No voy a dejar que esta gente gobierne en paz, hay que sacarlos de Miraflores”, puntualizó.