Hay 17 detenidos por agresión a equipo de Henri Falcón, según Maduro

Abr 3, 2018 7:00 pm

Nicolás Maduro rechazó la agresión de la cual fue objeto el equipo de campaña de Henri Falcón, a manos de colectivos en Catia y anunció que 17 personas han sido detenidas. “Yo desde que me enteré ordené una investigación y puedo decir que hay 17 detenidos y van a ser castigados por cárcel”, sostuvo.

LaPatilla.com

Durante un acto en el estado Lara, aseguró que irán a la cárcel “los que se atrevieron a agredir la caravana” del candidato presidencial.

Asimismo, descartó que los responsables sean miembros de colectivos. “Dicen que fue un colectivo, no señores, colectivo no, si alguien se dice chavista y hace lo que hace este grupo no es chavista ni miembro de colectivo (…) en todo caso lo que puede ser es un infiltrado pagado por la derecha”, dijo.