Julio Castellanos: Semana Santa sin gas en Libertador

Publicado en: Opinión

Abr 3, 2018 9:41 am

En varias comunidades del Municipio Libertador se padeció la ausencia de gas doméstico durante la Semana Santa. Muchos vecinos recurrieron a cocinar con leña y otros, como quien escribe, hicieron extenuantes colas durante varios días santos, eso ocurrió a #5AñosDeTuSiembraComandanteSupremoYEterno. Dirán los deudos del gigante que le estoy faltando el respeto al padre putativo del “Conductor de Victorias” pero mis palabras son más cordiales que las que pude escuchar en las colas para comprar gas en La Arenosa, en Caramacatal, en El Triángulo y en El Oasis.

La cola del punto de distribución en El Triángulo, por ejemplo, fue paradigmática, antes de la semana mayor, ya tenía tres semanas sin recibir un cilindro. Pasamos todos esos días madrugando para esperar el camión donde luego, a golpe de 9 o 10 am, se nos decía “no viene el gas”. Preguntará usted amigo lector, ¿Por qué el pueblo no protestó? Desde hace rato, miembros de las UBCH le meten miedo a la población diciéndoles que si protestan eliminarán el punto de distribución y “nunca más” recibirán gas. Entre recibirlo algún día a no recibirlo nunca hay una extorsión poderosa que disuade la protesta, además, luego de la masacre de Policarabobo pocos tienen animo de ser detenidos. El miedo a la represión convierte al pueblo de Bolívar en súbdito de nuevos reyes sin corona: Los Pranes del PSUV. A Fernando VII no se le ocurrió nunca esta tenebrosa estrategia.

El sábado de gloria se hizo el milagro de la aparición del Gas. Solo una bombona por persona, con niños durmiéndose en los brazos de sus madres que no les podían dar nada de comer y abusadores que se colearon cuando pudieron. Los conductores de los camiones nos comentan que “el problema no es el gas, es que no hay camiones” y, entonces, pregunto yo, ¿PDVSA no tiene recursos para adquirir vehículos?, si se requiere, ¿la alcaldía no podría suministrar apoyo logístico? ¿El sindicato de trabajadores no dice nada?… Preguntas sin respuesta, carta sin destino.

Lo triste es que quien escribe no puede hacer nada por resolverlo. No soy ni alcalde, ni concejal, pero quienes hoy ejercen esos cargos ni lavan, ni prestan la batea. A la fecha, nadie conoce a los concejales de Tocuyito, seres anónimos que aprueban bodrios jurídicos a escondidas, en nocturnidad y avergonzados, no son capaces de dar un debate público sobre tema alguno, ni siquiera pueden conceder una entrevista a algún medio de comunicación donde rindan cuenta de lo que hacen.

¿Qué debería ocurrir?, en principio, el Concejo Municipal debe aprobar una ordenanza de comparecencia a funcionarios, eso le permitiría contar con un instrumento jurídico que facilite interpelar, so pena de sanciones pecuniarias, a los funcionarios de PDVSA – Gas encargados de la distribución de las bombonas en Libertador y, de este modo, someter su gestión al escrutinio público. Al determinarse la negligencia en la administración de dicho servicio de interés social se procedería, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a aprobar un acuerdo conminando a PDVSA a destituir a los funcionarios respectivos e instruir a la Fiscalía a realizar las investigaciones que determinen las responsabilidades en la que esos ciudadanos pudieron incurrir. ¿Necesitan asesoría?, ¿alguien que les explique a los concejales para que sirve un concejal?, estoy a la orden, busco mi pizarra y marcadores, pongan la hora y les recomiendo un lugar: La Plaza Bolívar de Tocuyito.

Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica