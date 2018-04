Ledezma, Borges y Vecchio suscribieron Declaración Conjunta ante el gobierno de Francia

Publicado en: Destacados, Internacionales

Antonio Ledezma, Julio Borges y Carlos Vecchio suscribieron hoy una Declaración Conjunta ante el gobierno de Francia, en la cual ponen de manifiesto que “con dictaduras ni se dialoga ni se van a elecciones”.

El texto completo del Comunicado señala lo siguiente:

“Continuamos con nuestra denuncia ante la comunidad internacional, del fraude electoral que el gobierno de Nicolás Maduro quiere imponer en Venezuela el próximo 20 de mayo. Las democracias del mundo han sido muy claras en su posición en el respaldo irreversible a la lucha por el retorno de la libertad y las leyes en Venezuela. Por tal motivo, seguimos solicitando mayor presión conjunta de Latinoamérica, Norteamérica y Europa para destrancar la enorme crisis política, social y de derechos humanos que padecemos”.

“Esto incluye la ampliación de las sanciones personalizadas, evitar la legitimación de capitales, impedir que el régimen venezolano continúe endeudando y vendiendo activos de manera ilegal, como son los casos del oro y el petro. Reiteraremos la atención prioritaria a la emergencia humanitaria que existe en Venezuela, para que la comunidad internacional evalúe los diferentes canales de ayuda humanitaria, incluyendo la activación del principio de Intervención Humanitaria en los términos planteados en el Capítulo VII de la Declaración de las Naciones Unidas que establece la responsabilidad de proteger a los pueblos víctimas de opresión”.

“Haremos una solicitud formal a los países que apoyan a Venezuela para que consideren la posibilidad de ejecutar un plan migratorio y de atención humanitaria a la profunda crisis de refugiados que por miles salen de nuestro país todas las semanas buscando futuro y progreso. Y por coherencia, dignidad y por la lucha por conseguir la libertad que han dado millones de venezolanos, acompañamos y apoyamos los procesos legales que cursan ante la Corte penal Internacional de La Haya y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el régimen venezolano, y reiteramos que hoy no existen condiciones mínimas para reabrir el proceso de diálogo, razón por la cual esa posibilidad no está planteada. Igualmente decimos que es necesario que la comunidad internacional ayude a librar a Venezuela de la dictadura para poder así realizar unas elecciones presidenciales realmente libres y soberanas en el país. Con dictaduras no se negocia ni se dialoga. Las dictaduras no hacen elecciones libres Por eso la urgencia es salir primero salir de la dictadura”.

Gira internacional de la oposición unida en Francia y España:

3-6 Abril 2018

Ratificando al país el compromiso de lucha por la democracia y en representación de la oposición venezolana, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges; el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, y el coordinador político de Voluntad Popular; Carlos Vecchio, visitan Francia y España como parte de la gira internacional, con el propósito de denunciar la grave crisis política, económica y social y generar la presión democrática necesaria para liberar a Venezuela de la dictadura y así poder celebrar unas elecciones presidenciales realmente libres y soberanas en este 2018.

