Maduro sobre los migrantes venezolanos: Yo no me iría a limpiar pocetas en Miami (Video)

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 3, 2018 6:22 pm

El presidente Nicolás Maduro fue cuestionado este martes sobre los venezolanos que han decidido irse del país para buscar mejores condiciones de vida y aseguró que muchos están “lavando pocetas en Miami”.

“Sé de muchos que la propaganda en contra de nuestro país les llenó la mente y se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami, ¿tú te irías a lavar pocetas? ¿tú te irías de tu patria amada?. Yo no me iría jamás”, dijo el mandatario desde Barquisimeto, estado Lara.