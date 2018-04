Muere mujer sospechosa de tiroteo en oficinas de YouTube

Abr 3, 2018 5:38 pm

La policía de San Bruno recibió varias llamadas de emergencia de 911 desde la sede de YouTube reportando disparos, dijo el alcalde Connie Jackson a CNN.

Las autoridades responden con “despliegue masivo de policía”.

Una empleada de YouTube le dice a CNN que vio a una persona con impacto de bala en el patio donde comen. Ella dice que todavía escuchan disparos activos. Ella está en el centro comercial Tanforan, cerca del lugar. La policía de San Bruno dice a través de Twitter que está respondiendo a un tirador activo allí.

Hay de 4 a 5 pacientes en camino al hospital Stanford, confirmó ese centro médico. Se desconocen sus condiciones.

San Bruno queda a las afueras de San Francisco.

Un trabajador de YouTube que logró salir con seguridad del edificio de la sede de YouTube en San Bruno dijo que hay un “tirador activo”.

“Escuché disparos y vi a gente corriendo mientras estaba en mi escritorio”, dijo Vadim Lavrusik, que aseguró que estaba “encerrado dentro de una habitación con compañeros de trabajo” cuando escuchó los disparos.

Rambién agregó que “estamos todos conmocionados”.

Google tuiteó que trabaja con las autoridades para para atender el incidente.

Con información de CNN.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.

— Google Communications (@Google_Comms) 3 de abril de 2018