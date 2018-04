“No nos devuelvan a Venezuela” piden emigrantes ilegales en Trinidad & Tobago

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Abr 3, 2018 10:42 am

Treinta y cuatro venezolanos detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes en Aripo, en la vecina Trinidad & Tobago, que serán deportados, están pidiendo que se les permita quedarse en ese país para que puedan conseguir trabajos y enviar los bienes básicos muy necesarios para sus seres queridos que están sufriendo en su tierra natal.

Por lapatilla.com

De acuerdo con la reseña del diario local Newsday, el ministro de Seguridad Nacional de T&T, Edmund Dillon, dijo que ello no es posible y los 34 venezolanos ilegales serán deportados ya que no cumplen con los criterios para ser considerados como refugiados. El 8 de marzo, Dillon habló con algunos de los venezolanos durante su visita al centro de detención para revisar el trabajo de restauración realizado en la instalación.

Durante esa visita, a los detenidos de Venezuela se les dijo que se están haciendo arreglos a través de la Embajada de Venezuela para que el gobierno de Venezuela acepte una carta de aceptación para que sean repatriados. Los venezolanos detenidos no están contentos con ese plan y alegan que no tienen nada por lo que regresar a Venezuela, excepto sus familias.

Dos de los detenidos, que se contactaron con Newsday, dijeron que preferirían solicitar asilo o el estatuto de refugiado en ese país y piden que el gobierno de TT debería darles una oportunidad por motivos humanitarios, para trabajar en Trinidad y enviar comida y servicios básicos a sus seres queridos.

“Mi familia en casa está muerta de hambre, no tienen comida, ni papel higiénico ni medicamentos para mi padre enfermo. Las cosas están vuelto locas y mis parientes viven de maíz hervido y de pocas provisiones. Están muy descontentos y esperaban que yo trabajase en Trinidad para comprar artículos y enviárselos. Pero ahora soy un detenido, no sé cómo la están pasando. Quiero permanecer aquí y ganar con una vida honesta, no quiero regresar“, dijo uno de los detenidos que solo dio su nombre como Juan Carlos.

El segundo detenido, que dijo llamarse Miguel, se quejó de las dificultades que enfrenta su familia en Venezuela y señaló que su esposa tiene cáncer y no puede recibir tratamiento. Esperaba ganar algo de dinero trabajando en el sector de la construcción en Trinidad para comprar medicamentos en el mercado negro y enviarlos a casa.

“No sé cómo está mi esposa, si está viva o muerta, no tengo contacto con mis familiares y tengo noches de insomnio en este centro de detención. Necesito que alguien escuche mi situación“, dijo Miguel.

Contactado para sus comentarios, Dillon dijo que continúa las conversaciones con el embajador de Venezuela ante TT Coromoto Godoy Calderón con el fin de lograr que el gobierno venezolano emita una carta de aceptación para que los detenidos sean enviados a casa. Dijo que un buque de la Guardia Costera se llevará a los detenidos cuando se reciba la autorización.

Dillon dijo que todos los detenidos venezolanos serán enviados a casa y que no se puede permitir que permanezcan en este país. Dijo que no califican para el asilo. “La realidad es que tienen que volver a su casa a pesar de la crisis económica en Venezuela“, dijo Dillon y agregó que la ley debe ser respetada.

Según un funcionario de inmigración, los venezolanos están clasificados como “migrantes económicos”, muchos de los cuales habían ingresado ilegalmente al país o habían destruido sus documentos de viaje a su llegada.