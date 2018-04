Pagar salarios y prestaciones a trabajadores en Petro es inconstitucional, según dirigencia sindical

Publicado en: Actualidad, Nacionales

El secretario de asuntos sindicales del partido Acción Democrática, Miguel Quiroz, calificó de ilegal la propuesta de cancelar a los trabajadores de la administración pública lo correspondiente a salarios o prestaciones sociales en Petro, ya que a su juicio esto atenta contra lo establecido en el artículo 91 de la constitución de la república.

Nota de prensa

“El artículo es muy claro al establecer que el salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, siendo el bono de alimentación la única remuneración que se puede establecer bajo otro mecanismo, que también debe estar en ley, se trata de una ilegalidad, de un nuevo golpe que pretende este gobierno dar a una clase trabajadora ya menguada” indicó Quiroz.

Para el dirigente sindical este tipo de propuestas demuestran el interés del actual gobierno por desalarizar a los trabajadores del país, medida que a su juicio comenzó con la implementación de una caja de alimentos como mecanismo compensatorio a la escasez de productos.

“Se pretende tener sometidos a los trabajadores con una caja de comida, que no llega de manera regular, y que no soluciona el problema, pero más allá de eso, el gobierno viene violando sistemáticamente la constitución al no otorgar un salario acorde al costo de la canasta básica como establece el mismo artículo 91, que no alcanza ni para comer una semana, ahora se nos pretende plantear el Petro como la panacea cuando en realidad se trata de otra burla a los empleados del país” detalló el también representante del sector construcción.

Miguel Quiroz alertó que la situación es crítica en el sector público, al tiempo que recalcó que solo un cambio de gobierno puede generar mejoras para los trabajadores del país, por ello reiteró que la dirigencia compuesta por más de mil 300 sindicatos continuará alzando su voz en favor de la restitución de la democracia.