Runrunes de este martes 3 de abril de 2018

Abr 3, 2018 6:01 am

ALTO

¿HAY O NO HAY?:

Mucha gente cree que cuando señalan a una persona como partícipe de la dictadura (como la llaman en todos los países democráticos, menos en los que le deben hasta la vida por las ayudas en verdes billetes por dos décadas) y le congela sus fondos, no siempre esa persona tiene dinero en una o varias cuentas. Por lo general se lanza la advertencia para precisar movimientos, traspasos o transferencias a otras cuentas en ese u otro países. Seguimientos coordinados del dinero por las autoridades monetarias de Estados Unidos en la FED por el patrón Dólar, por el Euro es el Banco Central Europeo (BCE) y si es en Francos suizos por su Banco Nacional Suizo. Adelantar nombres es también una advertencia para que saquen sus reales limpios (si los tienen) o dejen de hacer negocios con bienes raíces y propiedades como ha sido la costumbre en 20 años. El caso panameño es notorio pues en este lapso han lucrado distintas entidades financieras, personas jurídicas y naturales debido a la conchupancia de presidentes, ministros, banqueros y dirigentes locales a los que no les ha importado lucrar con dinero saqueado de las arcas del Tesoro Nacional venezolano. ¿No recuerdan nuestras denuncias por esta vía sobre transporte en efectivo de mucho$ millone$ $emanale$? Respecto al istmo se adelantan con el anuncio para que sus socios venezolanos -de uniforme y civiles pero todos enchufados- puedan movilizar cuando antes lo que allá tengan. Los sancionados ignoraron la primera advertencia cuando la investigación periodística de medios globales llamada “Panamá Papers” hizo aflorar empresas cuestionadas por la intención de esconder fondos sin origen legitimo. Creyeron que ya por el solo hecho de abrir compañías offshore habían legitimado sus dólares obtenidos al mejor cambio posible. ¿Destino africano o ruso? Los afectados esperan superar estas cuitas. Así lo han dicho a sus socios. Veremos las trazas …



MEDIO

¡42 PAÍSES Y DÉLE!:

Es hasta ahora el total de países que han sancionado a funcionarios del gobierno de Nicolás. Algunos afectados vienen ejerciendo funciones gubernamentales desde 1999. Canadá y Panamá incluyen al propio Maduro Moros. Para éste fue una sorpresa la decisión firmada por el presidente Juan Carlos Varela, gran amigo desde que ambos eran cancilleres de sus países. Los gestos gubernamentales rojos para que les permitieran operar “sin cuestionamientos” se vieron recompensados con los pagos de las deudas a la Zona Franca, a la aerolínea y a los exportadores clientes de Corpovex y de las bolsas CLAP. La próxima Cumbre de las Américas escuchará, posiblemente, la petición de los gobiernos de Trump y de Trudeau de que todos los países asistentes a Lima hagan lo mismo. Saben que Bolivia, Nicaragua, Cuba, Surinam y tres países del Caricom votarán en contra. Con abstenciones cuentan a Ecuador, Salvador, Uruguay, Surinam, República Dominicana y 4 islas caribeñas. Piensan que el resto estará dispuesto como hizo finalmente Panamá tras un año de presiones tanto del continente como de Europa y Suiza. Era clave tras Suiza adoptar la medida que el otro paraíso fiscal mas conocido lo hiciera. Debemos recordar que con la investigación (Swiss Leaks) al banco HSBC de Suiza se detectaron fondos venezolanos de la corrupción de altos capitostes militares enchufados en bancos y compañías del Estado. Depósitos por $ 12 Mil millones quedaron al aire, aunque el general ministro Marco Torres anunciaba que eran fondos del Banco del Tesoro. Mas reciente la banca de Andorra y el banco Peravia por solo nombrar otros dos. No se nos olvide el cheque de $ 500 millones depositado en una cuenta cifrada del Banco del Líbano provenientes de la CVG cuya primera denuncia la hizo el diputado Andrés Velásquez contra Rodolfo Sanz del PSUV.

A CONFESIÓN:

Para quienes desde el régimen pregonan que las sanciones de EE.UU., Canadá y la Unión Europea son las responsables de la debacle petrolera y financiera del actual gobierno es conveniente reseñar, como lo han hecho algunos medios independientes, lo que declaró Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela el fin de semana: “La nula inversión, la falta de mantenimiento, la corrupción y el éxodo masivo de trabajadores experimentados del área de refinación de Petróleos de Venezuela obligan a concentrar las operaciones de esa actividad en la refinería de Amuay”. Con su desacertada política, el gobierno destruyó en los últimos 16 años esta actividad medular que en el pasado generaba ingresos importantes de divisas al país por la exportación de productos refinados de alta calidad a mercados premium, como la costa este de Estados Unidos”. Quien ha sido vocero de la FUTPV precisó que la red de refinación de Pdvsa la integran las refinerías de Amuay y Cardón en el estado Falcón, El Palito en Carabobo, San Roque y Puerto La Cruz en Anzoátegui y Bajo Grande en el Zulia. Lanzó esta advertencia: “De todos los centros de refinación del país el que reúne las condiciones mínimas para mantenerse operativo es Amuay”. ¿Habra tanta gasolina en todo el país como hay “efectivo para depositarlo en sus cuentas antes del 4 de Junio”?. Maduro “dixit” sobre el nuevo cono que sin tres ceros pretende tener listo para esa fecha. Recordemos que el billete de 100 bolos que nos conminó a desaparecer en diciembre del 2016 lleva ya 12 extensiones de tiempo. Y sigue vivo aunque cuesta mas el papel moneda.

