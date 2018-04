Samuel Paredes: Para derrotar a Maduro, Falcón debe declinar

Publicado en: Política, Titulares

Para el dirigente nacional (ABP) Samuel Paredes, ante la crisis de legitimación política y el desconocimiento que existe en el mundo sobre la presidencia actual de Venezuela, es recomendable decirle el candidato Falcón (Henry), “debe declinar su aspiración y esperar el momento oportuno en que la democracia retome su cauce.”

La participación de estos dirigentes que vienen fraguándose como alcaldes y gobernadores a nivel regional, pudiera perderse si no se entiende el momento político que hoy vivimos en Venezuela, aseguró el también profesor de periodismo en UCAB Guayana.

En condiciones normales, cosa que no es lo que sucede en la actualidad, Falcón tendría lo que se conoce un punch electoral bueno, pero de ganar las elecciones, es muy probable que no se le reconozca o peor aún, no le dejen ejercer utilizando para ello, la írrita ANC, aseguró el dirigente Abpista y de la organización Soy Venezuela.

“Pero si se retira, cambiaría por completo los escenarios políticos, y dejaría al descubierto la fragua del montaje de unas elecciones que no asegurarán el respeto a elegir de los ciudadanos, sino la instauración de un sistema político más parecido a la dictadura.”

“Le tocará a Henry reconocer la derrota aun ganando, como ocurrió aquí en el estado Bolívar, que a pesar de ganar Velázquez (Andrés) la gobernación, el CNE terminó juramentando al actual gobernador entre gallos y medianoche,” acotó quien fuera jefe campaña del precandidato a Gobernador de esa entidad por ABP, Alcides Padilla.

Debemos entender lo atípico de este año electoral, y todo el mamotreto armado desde el gobierno, mientras que nuestros vecinos y amigos siguen esperando por la ayuda humanitaria, la libertad de presos políticos, y el anhelo de todo venezolano que es salir de este gobierno fascineroso, embustero y altamente aterrador, acotó el dirigente vino tinto.



Nota de prensa.