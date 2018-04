Zulia FC tomará “fuertes medidas disciplinarias” contra jugadores que maltrataron animales

#Institucional COMUNICADO Zulia Fútbol Club desea expresar, mediante el siguiente comunicado, que rechaza de forma tajante y contundente cualquier acción contra la integridad física o mental de cualquier ser vivo, y que prueba de ello son las constantes campañas que durante toda nuestra estadía en el balompié venezolano hemos llevado adelante en favor de diferentes causas y fundaciones benéficas. Sobre la situación específica de maltrato animal cometida por dos de nuestros jugadores de la plantilla de Primera División, queremos dejar claro que no sólo rechazamos totalmente su accionar, sino que somos firmes ante estos hechos: hemos suspendido y apartado a estas dos personas del Zulia FC y tomaremos fuertes medidas disciplinarias adicionales en contra de estos individuos que actuaron bajo su responsabilidad y fuera de cualquier ideal inculcado y practicado por nuestra institución. Además, estamos comprometidos a hacer todas las averiguaciones pertinentes para conocer todos los detalles de los hechos y tomar cualquier acción o medida necesaria adicional al respecto. Zulia Fútbol Club ratifica que ha sido durante sus casi 13 años de trayectoria un ente modelo en el comportamiento de sus jugadores, además de servir como formador de cientos de niños, niñas y jóvenes que participan en nuestras categorías inferiores llevando dignamente la bandera de nuestra entidad, siempre con valores de integridad y respeto a la vida como estandartes fundamentales. Zulia Fútbol Club

