Ángel Machado: Motta Domínguez lleva 8 días de mora sin resolver crisis eléctrica

Publicado en: Actualidad, Regionales

Abr 4, 2018 11:22 am

El concejal de Maracaibo, Ángel Machado, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que han pasado ocho días desde que el ministro Luis Motta Domínguez señaló que resolvería la crisis eléctrica en 15 días que afecta a los estados del sur occidente venezolano.

Nota de Prensa

“El ministro Luis Motta Domínguez hace 23 días le prometió a Venezuela resolver la crisis eléctrica. Hoy la realidad es que lleva 8 días de mora y la crisis se ha agudizado. El Ministro no le da la cara al pueblo”, escribió el también coordinador político de Voluntad Popular Zulia.

El edil marabino criticó que la solución a la crisis eléctrica en los estados Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia sea la aplicación de un “Plan de Administración de Carga” en diferentes bloques por más de tres horas. “Durante años no realizaron las inversiones necesarias y ahora, someten al pueblo venezolano a pasar horas sin electricidad. Es inhumano interrumpir el descanso de los ciudadanos quitándole el servicio eléctrico de 12 de la medianoche a tres de la mañana”, indicó.

El dirigente de la tolda naranja aseguró que el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es indiscutible. “Quieren ocultar la desinversión y la corrupción echándole la culpa a la naturaleza, cuando es evidente que la falta de mantenimiento en las líneas de transmisión y subestaciones es lo que ha generado diversas explosiones y apagones de más de 12 horas”, dijo.

En su denuncia formulada a través de las redes sociales, Machado exigió una explicación sobre el proyecto del Parque Eólico que prometió el fallecido presidente Hugo Chávez en el año 2004. “Al Zulia se le vendió un proyecto de energía limpia (Parque Eólico de la Guajira) que costó 225 millones de dólares para ayudar a resolver la crisis eléctrica a cargo de la empresa Pescarmona. Hoy no hay parque, no hay electricidad, pero en especial no hay responsable”, recordó.

Machado exigió respuesta por los 225 millones de dólares que costó el Parque Eólico y que a su juicio “terminaron en algún bolsillo oficialista”, porque las 12 torres que se instalaron inicialmente en el proyecto no generan los 25 MW prometidos. Explicó que el dinero se pudo utilizar para ampliar 24 subestaciones y construir 11 subestaciones nuevas.

Añadió que en los próximos días le presentarán al Zulia otro hecho de corrupción en materia eléctrica. “No ocultaremos nada”, asintió.