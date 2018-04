Atacante de YouTube era activista vegana que acusó a empresa tecnológica de discriminación

Abr 4, 2018 9:23 am

La mujer identificada por la policía como la atacante que hirió a tres personas en la sede de YouTube en California era una bloguera vegana que acusó al servicio para compartir videos de discriminarla, según su perfil online, reseña Reuters.

La policía estadounidense dijo que Nasim Najafi Aghdam, de 39 años y residente de San Diego, fue la responsable del tiroteo en las oficinas de YouTube en Silicon Valley, al sur de San Francisco, donde la empresa propiedad de Google, de Alphabet Inc, emplea a casi 2.000 personas. La portavoz de YouTube no pudo ser contactada de inmediato para comentar sobre el tema.

Un hombre estaba en condición crítica y dos mujeres resultaron heridas de gravedad en el ataque, que terminó cuando Aghdam se quitó la vida.

Medios de California reportaron que la familia de Aghdam había advertido a las autoridades que podría atacar YouTube antes del tiroteo. Su padre Ismail Aghdam dijo a The Mercury News que le había informado a la policía que su hija podría dirigirse a la sede de YouTube porque “odiaba” la compañía.

La policía dijo que aún estaba investigando los posibles motivos del ataque, pero las actividades online de Aghdam muestran que ella creía que YouTube estaba obstruyendo deliberadamente sus videos para que no sean vistos.

“¡YouTube filtró mis canales para impedir que consigan audiencia!”, escribió Aghdam en YouTube según una captura de pantalla de su cuenta. Su canal fue borrado el martes.

Escrito en farsí en su cuenta de Instagram, Aghdam dijo que había nacido en la ciudad iraní de Urmiah, pero que no planeaba regresar a Irán.

El perfil online de Aghdam muestra que era una activista vegana que tenía un sitio web llamado NasimeSabz.com, que significa “Brisa Verde” en farsi, donde publicaba sobre la cultura persa y el veganismo, así como también largos textos críticos contra corporaciones y gobiernos.

BREAKING: Just spoke to the father of Nasim Aghdam. He says his daughter had been missing for several days. When cops found her in NorCal last night, he warned them she was angry with YouTube. @CBSLA pic.twitter.com/mgCw9ivqos

— Tina Patel (@tina_patel) 4 de abril de 2018