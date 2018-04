El insólito retrato hablado de un ladrón que inspiró decenas de memes (Fotos)

Abr 4, 2018 10:29 am

La policía británica ha sido objeto de burlas y duras críticas en todo el mundo después de publicar un retrato hablado muy divertido de un ladrón.

Podría parecer una broma de un tonto, pero la policía ha asegurado a sus seguidores de Twitter que la sonrisa del sospechoso era genuino, después de que se burlara de él por parecerse al Gato de Cheshire.

Los esfuerzos de la Policía de Warwickshire para encontrar al sospechoso de un robo en el Stratford-upon-Avon, atrajeron más hilaridad que ayuda cuando la fuerza hizo circular la imagen en las redes sociales.

Los seguidores sugirieron que se parecía más a personajes con la boca abierta como Zippy del show infantil Rainbow 80 y Batman – The Joker, así como Bingo de Banana Splits y el gato sonriente ficticio popularizado por Lewis Carroll en Las Aventuras de Alicia en Wonderland.

Con información de Dailymail

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018