Este será el nuevo Toyota Corolla para el 2019 (FOTOS)

Abr 4, 2018 2:31 pm

Conocido como el Scion iM antes de que Toyota retirara su submarca y lo rebautizara Corolla iM, el hatchback compacto de la marca llega en su duodécima generación y hará su debut en Norteamérica en el New York Auto Show la próxima semana.

Esencialmente una versión renombrada del nuevo Toyota Auris, el Corolla 2019 es casi idéntico a su gemelo europeo. Su diseño exterior se describe como “un cóctel meticulosamente mezclado de líneas emotivas, pliegues y superficies”, y a diferencia del último Auris , también revela su cabina.

La pantalla táctil estándar de alta resolución de 8 pulgadas domina el tablero de instrumentos, se sienta en la parte superior de las salidas de aire y el control del clima. El auto también recibe carga inalámbrica Qi, una pantalla TFT de información múltiple de 7 pulgadas en las especificaciones más altas, conectividad de teléfonos inteligentes, un sistema de sonido premium JBL opcional, los habituales puertos USB y AUX y reconocimiento de voz, tapicería de cuero y más.

Al cambiar a la plataforma TNGA, el Corolla 2019 ahora es 1,5 pulgadas (38 mm) más largo, 1,2 pulgadas (31 mm) de ancho y 1,0 pulgadas (25 mm) más bajo que su predecesor, y tiene una distancia entre ejes más larga de 1,5 pulgadas (38 mm). Además, presenta un material adicional que amortigua el sonido.

Toyota ofrecerá el nuevo Corolla en América del Norte con un solo motor, una unidad de gasolina de cuatro cilindros y 2.0 litros que reemplaza al viejo 1.8 litros y se dice que es más pequeño y liviano. Funciona emparejado a una caja manual de seis velocidades o una nueva caja de cambios CVT.

El fabricante aún no ha publicado las especificaciones completas, pero al otro lado del Atlántico, el nuevo Auris también usa una unidad de 2.0 litros, como una opción de gasolina y electricidad con capacidad de 178 HP. Aún así, no existe una insignia “híbrida” en el portón trasero de la versión estadounidense, por lo que probablemente busquemos una transmisión convencional y no una híbrida.

El nuevo Corolla saldrá a la venta este verano en dos niveles. El primero se llama SE y tiene muchas características estándar, incluidas unidades de iluminación LED, rines de aleación, control de clima de una zona, freno de estacionamiento electrónico y una gran cantidad de equipos de asistencia para la conducción.

El XSE agrega lámparas antiniebla LED, marco cromado de parrilla delantera, control de clima de doble zona, tapicería de cuero, costuras exclusivas en el panel de instrumentos, puertas y detrás del volante, asiento del conductor eléctrico de ocho posiciones y asientos delanteros con calefacción, además de otras opciones.

Fuente y fotos: CarScoops