Los 100 días de Prieto en la gobernación han sido un fracaso para el Zulia, según diputado Antúnez

Publicado en: Actualidad, Nacionales, Regionales

Abr 4, 2018 8:07 am

La mañana de este martes, el diputado ante el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Gerardo Antúnez, acompañado de concejales y parlamentarios, ofreció un balance de la gestión gubernamental correspondiente a los 100 días del Gobernador Omar Prieto donde sentenció el fracaso de una administración con saldo negativo que se le presenta al Zulia.

Nota de Prensa

Dentro del balance ofrecido por el legislador, habló sobre el nombramiento del contralor interno del estado que asegura fue designado a dedo junto a un gabinete de gobierno que cataloga de improvisado.

Además, destaca que el parlamento le ha aprobado al gobernador zuliano más de 328 mil millardos de bolívares en créditos adicionales para resolver los problemas que padece la entidad y denuncia que gran parte se está destinando en gastos excesivos de publicidad.

En el área de salud el diputado señaló que el pueblo marabino pasa penurias cuando acude a los hospitales y ambulatorios por la falta de insumos y equipamiento, por otro lado, afirma que a diario se suscitan protestas en los centros asistenciales por aumentos de salario y mejores condiciones para laborar, también menciona la infraestructura de varios hospitales que “prácticamente se están cayendo y se puede hablar de cierre técnico de varios centros de salud” lo que a su juicio demuestra la falta de atención por parte del ejecutivo regional a este derecho fundamental de los zulianos.

En cuanto a vialidad explicó que observa acciones nulas por parte del mandatario regional para culminar los proyectos que se tenían como el distribuidor del k4, Machiques-Perijá, Lara-Zulia y en la ciudad de Maracaibo, a pesar que se le han asignado los recursos necesarios para terminar las obras.

Antúnez en materia de electricidad puntualizó que son frecuentes desde el inicio de 2018 las variaciones de voltaje, apagones que causa perdida de electrodomésticos y que no hay quien responda por esta problemática, le hace un llamado a buscar los recursos que se requieren para recuperar el servicio.

La autoridad legislativa agregó que hay una cantidad de obras paralizadas y no se observa una señal por parte del mandatario Prieto que tenga la intención de reactivarlas en las cuales recordó el Aula Magna, el Polideportivo, el eje Paseo Ciencias-Plaza Bolívar, asimismo exigió que se culminen y no quede en promesas.

Por otra parte, el legislador manifestó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otorgó el control del Instituto de Aseo Urbano de Maracaibo (IMAU) al Gobierno regional desde el mes de Julio de 2017, detalló que la recolección no funciona como debería puesto que la disposición final es el relleno sanitario que desde hace muchos años no funciona porque no se hace nada para que la situación mejore, de igual forma expresó “de manera inescrupulosa y criminal se han habilitado dos rellenos sanitarios uno en el mercado de Las Pulgas, y otro al lado del C.C Galerías, en donde los camiones están descargando los desechos allí, generando unos focos de contaminación”, instó a que se abra una investigación para que estas zonas de transferencias ilegales sean cerradas y sean saneadas, además alegó que debido a esta problemática se ve con mayor frecuencia la quema de basura en el estado.

Exhortó al gobernador del estado a que “entregue el IMAU y una esfuerzos con los distintos alcaldes de los municipios, el gobierno nacional y el consejo legislativo del Zulia para que podamos conseguir los recursos necesarios y habilitar a Maracaibo de los camiones suficientes para la recolección de basura, sino que al mismo tiempo se pueda contar con un relleno sanitario moderno”.

En el tema de la seguridad sostuvo que el Gobernador del Zulia insistió en el desplazamiento de las mafias en el mercado de las Pulgas pero aseguró todo sigue igual o peor, también hizo mención sobre la cárcel de Sabaneta que hace más de 4 años está cerrada y el cierre del retén el Marite, “deja al Zulia no solamente sin una política penitenciaria, sino sin espacio para las personas que cometen delitos, al día de hoy no contamos con un centro penitenciario”.

De manera inmediata demandó que el gobernador regional active las obras para que el Zulia pudiera contar con una cárcel nacional y por último reveló la fragilidad que tienen los cuerpos de seguridad nacional sobre todo la policía regional donde declara no gozan de ningún tipo de seguridad social, y los salarios son bajos, y para finalizar acotó que el Centro de Coordinación de Seguridad del Hospital Dr. “Régulo Pachano Áñez” (SANIPEZ) está totalmente abandonado, exige que se revise está situación y se busque solución para que el pueblo zuliano cuente con una mejor seguridad y calidad de vida.