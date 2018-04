Una grieta está partiendo a África en dos (videos)

Abr 4, 2018 12:37 pm



Una grieta de hasta 15 metros de profundidad, 20 de ancho y varios kilómetros de largo ha atravesado recientemente la carretera de Mai Mahiu a Narok, al oeste de Nairobi (Kenia).

ABC.es

Otras grietas han aparecido cerca del pueblo, un importante paso hacia la reserva natural de MaasaiMara, después de semanas de lluvias, inundaciones y temblores, según Reuters. De momento, la carretera de Mai Mahiu-Narok se ha reparado y se han rellenado algunas partes de la grieta con rocas.

El geólogo David Adede ha explicado que es probable que la grieta estuviera rellena de cenizas volcánicas del cercano monte Longonot, y que las últimas lluvias podrían haberlas lavado, lo que habría facilitado la aparición de la fractura.

Nuevas grietas próximamente

Por ese motivo, Adede ha alertado que las grietas podrían extenderse más si se producen las abundantes lluvias que están previstas para los próximos dos meses. «La gente debe tener cuidado especialmente cuando llueve. (…) Las fracturas corren en línea recta, así que puedes prever por donde van a pasar. Si ves una grieta viniendo hacia a ti, aléjate».

Las grietas han aparecido en el Gran Valle del Rift, una de los terrenos más inestables del continente africano. Como su nombre indica, allí se encuentra un sistema de rifts, fosas donde dos placas tectónicas se están separando. De hecho, en el plazo de decenas de millones de años este complejo de fallas partirá en dos el continente africano, creando una gran masa de tierra mayor que Madagascar.

Tal como ha informado National Geographic, en el Gran Valle del Rift hay varios rifts que están separando el terreno: el de África del Este, el Gregory y el Occidental. Cada uno de ellos está marcado por la presencia de multitud de volcanes.

Tal como ha escrito en The Conversation la geóloga Lucía Pérez Díaz, investigadora en la Universidad Royal Holloway de Londres, las fracturas han aparecido en el Valle Africano del Este, una falla en la que se están separando dos placas, la somalí y la nubia. Las fracturas actuales son resultado de la actividad de la parte oriental del rift, en una zona que atraviesa Etiopía, Kenia y Tanzania.

Según esta investigadora, en el plazo de decenas de millones de años la tensión separará las placas y el océano acabará rellenando el hueco resultante. Entonces, el continente africano será más pequeño y aparecerá una gran isla en el Océano Índico con partes de las actuales Etiopía, Somalia y el cuerno de África. Esto ocurrirá muy lentamente y nadie podrá percibirlo, pero habrá grandes terremotos y aparecerán importantes grietas repentinamente.

