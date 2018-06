Antonio Ledezma: Debe mantenerse lucha de calle con protestas cívicas y pacíficas hasta salir de la dictadura

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 3, 2018 11:06 am

Antonio Ledezma sostiene que “debe mantenerse la línea de lucha en la calle mediante protestas cívicas y pacificas con movilizaciones en todo el país, profundizando el proceso de desobediencia civil, y acciones en los escenarios internacionales hasta salir de la dictadura”.

El Alcalde Metropolitano de Caracas en el exilio, envió un mensaje a la dirigencia y militancia de Alianza Bravo Pueblo (ABP) que se reunió este fin de semana en Barquisimeto en un Encuentro de Líderes de esa organización política de Centro Occidente con representantes de Lara, Cojedes, Barinas, Portuguesa y Yaracuy.





Destacó en su mensaje que “hoy más que nunca Venezuela nos necesita unidos”. “Unidos de espíritu, de corazón, por valores, principios y convicciones para resistir, persistir e insistir hasta triunfar, y se triunfa, cuando logremos la libertad definitiva de nuestro país”.

Precisó que se requiere la unidad, “que no debe ser simplemente de fotografía”. “Es vergonzoso pretender hacerse una foto para decirle a Venezuela y el mundo que estamos unidos, cuando realmente estamos luciendo hoy más que nunca incoherentes”. “No entiendo cómo por ejemplo, se vuelven a incurrir en estos desaguisados, como ir a Miraflores a abogar por la libertad de los presos políticos ante un presidente que hemos declarado ilegítimo y hemos dicho que está usurpando la primera magistratura nacional, después de avalar, como tiene que ser, el juicio que adelanta el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. No entiendo cómo se llama al pueblo a la abstención el pasado 20 de mayo, y luego que se da ese espectacular acto épico con más del 80% de venezolanos que se abstienen de convalidar una farsa, vayan unos dirigentes a Miraflores a abogar por la libertad de los presos políticos”.

-Por mí -aseguró- que no aboguen. Yo mantengo la misma posición: la libertad de Venezuela está por encima de cualquier libertad personal que me pueda vincular. Por eso no reconozco esa comisión de la verdad, porque reconocerla es reconocer a la espuria asamblea constituyente. Deploro, lamento, reprocho que se vuelva a incurrir en el error que tanto daño nos hizo, cuando después del plebiscito llevado a cabo el 16 de julio del pasado año, hayamos incurrido en el dislate de participar en elecciones regionales fraudulentas y que además sirvieron para convalidar esa ilegítima asamblea constituyente.





Y prosiguió: -Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro ni veinte gobernaciones valen la vida de esos jóvenes que se inmolaron y que lamentablemente no fueron honrados, sino que por el contrario, sus tumbas fueron profanadas cuando algunos factores de oposición se entendieron con el régimen participando en elecciones regionales fraudulentas.

Pidió luego que “Alianza Bravo Pueblo sea la voz y el megáfono que se pongan al servicio de cada mujer, de cada hombre, de cada joven, de cada trabajador, de cada empresario, de cada estudiante, de cada comerciante, de cada académico de Venezuela que necesita ser escuchado dentro y fuera del país. Que veamos a partir de la próxima semana en todos los Estados, a través de las redes sociales, las protestas cívicas haciendo honor a esa consigna de ABP: ¡Para la calle!, que más que una consigna es una declaración de lucha política auténtica al lado del pueblo venezolano.

Refirió de seguidas que “no es poca cosa lo que hemos logrado a nivel internacional”. “Hemos logrado el informe definitivo del Secretario General de la OEA que va a ser consignado muy pronto en el Tribunal Penal Internacional, hemos logrado la declaración con una nueva escalada del Grupo de Lima, se ha logrado el pronunciamiento de los Estados Unidos, Canadá, y ahora de la Unión Europea, o sea, que el esfuerzo de muchos venezolanos por muchos años, está dando resultados positivos. Por lo tanto, sintámonos satisfechos de lo que hacemos, convencidos de que estamos actuando de manera correcta. En lo personal, si mi tarea, si mi esfuerzo logra que por lo menos un solo venezolano se mantenga animoso, que no se doblegue. Si logramos que un solo venezolano no renuncie a la fe y a la esperanza, en lo personal me voy a sentir muy satisfecho de lo que estamos logrando. La vida es como un libro que la escribimos a diario, pasamos la página y comenzamos a escribir de cara al futuro, por supuesto, sin olvidar nuestro pasado, pero comprometidos con la hora del presente que es la más exigente y que constituye el gran desafío que no debemos esquivar”.





Nota de prensa