José Virtuoso: La gente espera un cambio de Gobierno

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 3, 2018 8:22 am

El padre jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, afirmó que lo que la gente, en su mayoría, espera es un cambio de Gobierno mediante un proceso pacífico y regido bajo las leyes de la Constitución.

“La gente, en su mayoría, espera un cambio de gobierno, en las políticas públicas. El país quiere eso en medio de un proceso pacífico en cuanto a las herramientas que ofrece la Constitución”, dijo Virtuoso durante el programa Diálogo con… transmitido por Televen y conducido por Carlos Croes.





Sobre el proceso del 20 de mayo, el rector aseveró que se llevaron a cabo muchas irregularidades que pueden poner en duda la legitimidad de dicho proceso.

“Tuvimos unas elecciones que no fueron elecciones. La gente no se sintió convocada a ese proceso y hubo un sentimiento de rechazo. No hubo elecciones como tal. De un 68% que tuvo el gobierno, según dice el Gobierno, fue de una participación muy reducida. incluso, reconocido por el CNE, estas elecciones, que no fueron elecciones, tuvieron muy poca participación, y existen datos y constancias de esto”, indicó.

Sobre las separaciones en la Mesa de la Unidad Democrática, Virtuoso explicó que el problema es que el fraccionamiento que ha tenido la MUD ha llevado a crear rivalidades y dificultad para llegar a un acuerdo.





“El gran problema es si ese fraccionamiento significa rivalidades y dificultad para ponerse de acuerdo. La idea es que manteniendo esa diversidad, los partidos políticos puedan convivir”, concluyó.