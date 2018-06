Seedorf: El Real Madrid tiene que imaginar una cuarta Champions consecutiva

Publicado en: Deportes, Titulares

Jun 3, 2018 7:01 pm

Clarence Seedorf, exfutbolista holandés del Real Madrid, declaró este domingo que se “quita el sombrero con lo que ha hecho” Zinedine Zidane y declaró que, aunque se haya marchado el entrenador francés, el club tiene que “imaginar una cuarta” Liga de Campeones consecutiva.

EFE

Hace cuatro días, Zinedine Zidane decidió dar por concluida su etapa como entrenador del Real Madrid después de conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva. Con su marcha, el equipo blanco se encuentra buscando un inquilino para el banquillo.





“El club ha hecho una cosa increíble en estos años y para mi sería un honor entrenar al Real Madrid, pero no quiero hablar públicamente cosas que puedan causar polémicas. Tengo mucha relación con este club y creo que merece tranquilidad para tomar la mejor decisión para seguir siendo competitivo”, dijo Seedorf, que esta temporada dirigió al Deportivo.

Seedorf elogió la labor de Zidane las últimas temporadas y su manera de ser para tomar decisiones importantes en momentos clave.

“Me quito el sombrero con Zidane por lo que ha hecho y por su decisión. Es una pena porque quieres que siga siempre cuando las cosas funcionan, pero por su experiencia igual piensa que las cosas no podrán ser iguales”, declaró Seedorf, que también opinó sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo. “Como madridista me gustaría que siguiese en el Real Madrid porque no hay jugadores todos los años como él”, señaló.





Por último, Seedorf imaginó la posibilidad de que el conjunto blanco gane la próxima temporada su cuarta Liga de Campeones consecutiva. “Hay que imaginar una cuarta Champions del Real Madrid. Los grandes clubes tienen que imaginar que pueden ganar todo. La mentalidad que tiene el Real Madrid es ser competitivo y ganar Liga y todo lo que se pueda”, concluyó Seedorf, que participó en el ‘Corazón classic match’ solidario en el estadio Santiago Bernabéu.