Abogado de Raúl Emilo Baduel no ha tenido acceso a su boleta de excarcelación

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 4, 2018 2:47 pm

Pese a su excarcelación el pasado domingo, el abogado de Raúl Emilio Baduel no ha tenido en sus manos la boleta que ordenó su “liberación”, así lo informó Omar Mora Tosta en entrevista a La Patilla.com

“Con esta excarcelación lo que pasó fue que a él le cambiaron que tenga que cumplir la pena en prisión por libertad sujetas al tribunal, es decir, por lo que dicte el tribunal segundo de Aragua el día de mañana”, explicó.

“Aún no sabemos nada acerca de esta situación, ya que no hemos sido informados por absolutamente nadie. Incluso, yo no tengo aún en mis manos su boleta de excarcelación”, agregó.





Mora Tosta afirmó que tanto Baduel como Alexander Tirado estaban detenidos arbitrariamente, “y cuando las personas dejan de estar privadas de libertad es porque son rehenes del Estado”.

De igual forma, detalló que su condena que en un principio fue dictada por ocho años de cárcel, ha sido reducida por buen comportamiento, tanto la de Alexander Tirado como la de Raúl Emilio Baduel.