Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 4, 2018 7:02 pm

A pesar de la excarcelaciones de un grupo de presos políticos, la Iglesia venezolana no cree en un diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro, pues considera que la crisis aún persiste.

“Yo no creo en este diálogo. No creo en un diálogo al que no se encuentra del sector más fuerte que es el gubernamental, superados viejos males”, sostuvo Monseñor Ovidio Pérez Morales a la Voz de América.

El religioso, considera que la causa de los problemas del país es el modelo de gobierno y en ese sentido, “una solución del desastre nacional pasa por un cambio de conducción”.