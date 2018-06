Vente Venezuela: El Gobierno no tiene disposición de diálogo sino intención de humillar

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 4, 2018 10:32 am

El Coordinador Regional en Carabobo de Vente Venezuela, Henrry Henríquez Machado, sostuvo que en Venezuela nuevamente ha quedado en evidencia que el socialismo “no funciona aquí ni en ninguna parte”, y añadió que el régimen de Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de dialogar sino de humillar a los ciudadanos.

Nota de Prensa

El dirigente del partido de la Libertad expresó que la ineficacia e incompetencia en la prestación de los servicios públicos, busca someter a los ciudadanos pretendiendo convertirlos en masa. “Nos quieren sumisos, ocupados en ver cómo sobrevivimos”, precisó.





Sostuvo que la situación de movilidad de los ciudadanos es “ofensiva” toda vez que no garantiza la seguridad y se han producido accidentes con pérdidas de vidas humanas, por ejemplo, en las vías del municipio Carlos Arvelo, producto de la crisis del transporte urbano y extraurbano.

De igual forma, Henríquez Machado se refirió al racionamiento de agua en la entidad que ya lleva más de 6 meses convirtiéndose en un grave problema incluso de salud pública para la ciudadanía. “No solo se trata de la cantidad sino la calidad del agua que cuando llega, no es potable”.

Ratificó la denuncia que anteriormente se ha hecho desde Vente Venezuela, afirmando que “nos están matando porque el agua que llega a los hogares carabobeños y no cumple los estándares mínimos”.





Otra de las problemáticas abordadas por Henríquez Machado, tiene que ver con los constantes apagones que ponen en peligro los aparatos eléctricos y ya afectan hospitales y clínicas que ante la crisis económica, ya no tienen capacidad de generar su propia energía.

Indicó que a esto se suma la falta de medicamentos medicamentos “y los que se consiguen superan muchas veces el salario mínimo. Nos condenan a la muerte porque el socialismo es muerte”.

“La inseguridad, la oscuridad de las calles, el hampa desbordada, los hurtos de medidores de agua, de cauchos en la vía pública e incluso en estacionamientos privados pretenden generar una sociedad silente y asustada”, advirtió.





En este sentido, enfatizó que el régimen “nos quiere con miedo pero se equivocan. Nicolás Maduro y los suyos están más débiles que nunca”.

Afirmó que en Vente Venezuela continúan del lado de los ciudadanos y entre los ciudadanos, porque “sabemos la tragedia que padecen porque las sufrimos de igual manera, por ello acompañamos en la denuncia de los males que sufre la sociedad venezolana”.

Aclaró que jamás se doblegarán ni serán parte del servilismo cómplice del régimen. “El 20 de mayo los ciudadanos demostraron valentía y dignidad, no se dejaron comprar, nos sentimos orgullosos de ser parte de una ciudadanía digna y con valores por ello no podemos sino estar al frente de esa lucha y ratificamos que no descansaremos hasta alcanzar la libertad”.

Mencionó que el actual Consejo Nacional Electoral no garantiza credibilidad toda vez que ni la comunidad internacional ni los venezolanos creen en este organismo y frente a ello, reiteró que la solución no es pedir elecciones “a quien hace trampa, a quien ha ejecutado tres procesos electorales convocados por un organismo inconstitucional y por tanto incompetente”.

Suscribió nuevamente el planteamiento de Vente Venezuela que determina primero la transición, depurar y legalizar los poderes públicos de segundo grado y luego la elección, “y esa responsabilidad empieza por la AN que debe acatar las decisiones del TSJ que designó”.

El coordinador de Vente Venezuela en Carabobo también advirtió al régimen que con represión y detenciones solo acelera su salida y aclaró que lo que se ha estado produciendo en las últimas horas no son liberaciones, al tiempo que denunció que pretenden humillar a los venezolanos.

“¿Por qué a un preso común no lo llevan a la Casa Amarilla para liberarlo en cadena nacional? Ellos se contradicen, no hay disposición de diálogo sino intención de humillar, un ejemplo ha sido el retardo en liberar a Raúl Emilio Baduel y Gilber Caro pese a ya tener sus boletas de excarcelación”, citó.

Para finalizar, enfatizó que no debe haber dudas de que Venezuela triunfará, “es la hora de los ciudadanos, el régimen se agotó y él mismo se quebró”.