AN respalda informe de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, sostuvo este martes que el parlamento venezolano respalda el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al afirmar que está hecho de probanzas efectivas.

Solórzano aseguro que el informe contiene 131 asesinatos comprobados cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017, así como 8.292 ejecuciones, y que en la AN se colaboró con la redacción del mismo, que discuten 33 representantes de países.

De la misma manera recordó que no existen privilegios a la hora de enjuiciamiento, según el artículo 27 del Estatuto de Roma, señala que no existen privilegios ni inmunidades al igual que el 29, ordena que los delitos no prescriben.





“Queremos seguir remitiendo a la CPI todas las probanzas que vamos recabado en las investigaciones; respaldamos igualmente informe de la OEA porque sabemos que está hecho en base a probanzas. Aunque sabemos que el Poder Judicial está secuestrado por el Poder Ejecutivo más temprano que tarde llegará la justicia a Venezuela”, sostuvo.

Solórzano indicó que en el documento presentado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, están reflejadas las 8292 ejecuciones judiciales, “incluyendo la de Oscar Pérez en enero de 2018, 12 mil detenciones, 1300 presos políticos desde 2013 y “en este momento aún se mantinen privados de libertad 417, todo esto se ha hecho de forma sistemática y generalizada”.

Es por ello que dando cumplimiento al artículo 54 del Estatuto de Roma, no se le puede prohibir la entrada a Venezuela a la Fiscal Fatou Bensouda, quien debe investigar las acusaciones presentadas y sustentadas, “esperamos que pronto la justicia internacional proceda contra los que han causado daños a la nación”.

Durante sesión extraordinaria, hizo referencia al ingreso del fiscal de la CPI a Venezuela.

"Según el artículo 54 del Estatuto de Roma, Fiscal de la CPI puede venir a Venezuela y no se le puede impedir el ingreso al país. Quienes niegan la crisis que hay en el país diciendo barbaridades también son corresponsables de los crímenes. No se gozan ni de privilegios ni de inmunidades a la hora de ser sometido a una investigación por parte de la CPI; crímenes no prescriben: aunque hoy no hay justicia en Venezuela la habrá pronto".





De esta manera, el diputado William Dávila hizo referencia al inicio de la causa sobre violación a los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.

“En 2016 iniciamos la causa sobre la violación de los DDHH. En junio se le dio inicio al proceso de la Carta Democrática. Y en octubre de#2017 se desarrollaron las audiencias en la OEA. Debo reivindicar el esfuerzo de la AN. La causa sobre la violación de los DDHH en Venezuela ni siquiera era atendida por los organismos internacionales”, sistuvo.

Por otra parte, el diputado José Sanchez Mazuco pidió la creación de una comisión especial que se aboque a la atención física y mental de los presos políticos liberados, así como se solicite la exigencia a la liberación de Leopoldo López, el general Baduel y otros presos políticos.



