Gilber Caro ante la AN: Tenía que consumir lo que ni los animales comen para sobrevivir (VIDEO)

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 5, 2018 2:04 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y excarcelario Gilber Caro dirigió este martes durante sesión ordinaria un discurso en el que compartió su experiencia tras 17 meses detenido por pensar diferente, y mantenerse aislado de sus familiares.

Gracias al pueblo por luchar por nuestra libertad.

Caro agradeció al país por la lucha por la libertad de los presos políticos. “En esos años de soledad traté de pedirle a Dios la fuerza para orar. En ese calabozo pensaba en los millones de venezolanos que estaban resistiendo en contra del odio y la desesperanza, allí nos mantuvimos firmes”, sostuvo.





Me prohibieron leer libros que estuvieran la palabra democracia, me hicieron reflexionar sobre la prisión de Nelson Mandela. Nos prohibieron visitas,

De esta manera contó que de todo el tiempo que duro encarcelado, solo podía ver en horas fraccionadas a su hija, y en ocasiones le prohibieron verla. “Para un preso, una visita es un rayito de libertad”.

Detalló los terribles tratos, y castigos dentro de los calabozos.





“No hay nada comparado con ser un preso político, estos 17 meses de preso por pensar distinto es impresionantes. Junto a dos personas me encerraron en una celda nueve días, me encerraron esposado en una celda 24 por 24 sin quitarme las esposas. Yo me preguntaba, si ya la puerta tenía un candado por qué tenían que esposarme. Diré días comiendo una comida que ni siquiera lo animales y algunas personas comen, pido a Dios por la libertad por los presos civiles, que están presos por pensar diferente”.

El diputado cerró su discurso pidiendo a dios por la libertad de Leopoldo López, de Loreh Saled y de muchos.





LaPatilla.com