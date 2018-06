Los hermanos Guevara y los PM, los presos políticos más antiguos del chavismo

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Jun 5, 2018 9:01 am

En el marco de las excarcelaciones otorgadas por el gobierno de Maduro, la directora de la Fundación Debido Proceso, Jackeline Sandoval recordó que “no solamente hay presos políticos del año 2014 y 2017, sino que nosotros tenemos presos políticos desde el año 2000”, hizo referencia al caso de los hermanos Guevara y los Policías Metropolitanos, reseña NTN24.

Vale recordar que los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, fueron privados de libertad por el asesinato del fiscal Danilo Anderson, mientras que los Policías Metropolitanos permanecen en prisión por las muertes ocurridas durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez del año 2001.

Sandoval explicó que “en el caso de los Guevara y de los Polícias Metropolitanos ellos tienen la mitad de la pena cumplida, lo único que tiene que haber es una intención del gobierno en darle por lo menos las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, que no sería un beneficio que estaría dando el gobierno sino que está cumpliendo con la ley ya que en ambos casos, desde el año 2011 ellos han podido acceder a esos beneficios y no se ha podido porque no ha habido la intención del gobierno”.