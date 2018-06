Pence saluda aprobación en la OEA de la resolución sobre Venezuela (+Tuit)

Jun 5, 2018 9:33 pm

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence celebró la aprobación de una resolución promovida por Estados Unidos que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo por quiebre del orden democrático.

LaPatilla.com

A través de su cuenta de Twitter, Pence aseguró que su país y las naciones “amantes de la libertad estarán de pie con el pueblo venezolano hasta que se restaure libertad”.

Victory for freedom. @OAS_Official voted toward suspending Venezuela’s membership. The Maduro regime represses its people, denies humanitarian aid, & holds sham elections. US & freedom-loving nations will stand with the Venezuelan people until libertad is restored. #FreeVenezuela https://t.co/yhtLNlG2FW

— Vice President Mike Pence (@VP) 6 de junio de 2018