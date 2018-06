Ramos Allup: El Gobierno no va a mejorar su imagen por liberar a presos políticos, hay que insistir para que salgan todos

Publicado en: Actualidad, Nacionales

El ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, sostuvo este martes en sesión ordinaria, que el gobierno de Nicolás Maduro no no va a limpiar su imagen por liberar a presos políticos, y pidió seguir insistiendo para que se liberen a todos.

Ante políticos excarcelados, dijo: “es mejor que estén libres. El Gobierno no va a mejorar su imagen por liberar a los presos políticos. Debemos seguir insistiendo para que liberen a todos”, dijo durante su discurso.





Asimismo se dirigió a los excarcelados para pedirles hacer lo posible por conservar su libertad. “Yo le digo a todos, después de la vida el valor supremo es la libertad. Hagan lo posible por conservar su libertad. No les estoy diciendo que no luchen por la Venezuela mejor, pero no cedan a la tentación y al peine que les ha puesto el gobierno de revocarles la libertad”, expresó.

“No le digo a nadie que desaparezca, que no opine, que no sienta, que no luche por la Venezuela, mejor, solo ustedes saben lo desgastante que es estar tras las rejas, sabemos que ustedes, quieren la libertad para seguir luchando pero háganlo con cuidado”.

Allup aseguró que desconoce los motivos por lo que el Gobierno de Maduro adelanta el proceso de liberaciones, sin embargo, “lo importante es que sigan liberando presos. Que sean los excarcelados los que opinen por su propia experiencia y no hay que criticarlos, más bien respaldarlos.” dijo.





