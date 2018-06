Sunep Inparques: En el Día Mundial del Ambiente, Venezuela sin agua

Publicado en: Nacionales, Titulares

El ambiente, termino con el cual designamos generalmente el entorno natural que nos rodea, el cual está constituido además de los factores físicos o abióticos, también por seres vivos o factores bióticos, los cuales dependemos vitalmente del agua, entre otras variables, mas sin embargo, es paradójico que siendo Venezuela un país privilegiado en cuanto a posesión de inmensas fuentes de agua dulce, hoy en nuestro país es un calvario tener acceso al servicio de agua potables. Ese privilegio de Venezuela en cuanto a la abundancia de agua dulce, en el siglo 20 se potencio estratégicamente, con la creación del sistema nacional de parques.

El agua es un bien universal, su protección y su gestión ha sido declarada prioridad por todos los gobiernos, siempre tuvimos la imagen según la cual África era la región del planeta que sufría de escasez de agua, pero hoy, en Venezuela en el día mundial del ambiente debemos lanzar un grito de alarma y advertencia ¡“Venezuela sin agua”! ; Y, debemos hacernos la pregunta ¿Qué nos está pasando?,… ¿qué hemos hecho mal para que Venezuela se esté quedando sin agua?…. ¿En que han fallado las políticas públicas que condenan al país a una escases de agua?





Venezuela, en los noventa fue reconocida internacionalmente por su Sistema de Parques Nacionales, modelo para Latinoamérica. Orgullosamente en 43 Parques Nacionales y 36 Monumentos Naturales (65 Parques de Recreación. Los Parques Nacionales son reservorios de agua, vitales para el crecimiento y desarrollo del país; su biodiversidad, recursos y paisajes únicos, garantes de la vida en el planeta

Todos los días aparecen denuncias de infracciones y delitos ambientales en los Parques Nacionales, Degradación, donde están las grandes selvas tropicales y las masas de bosque nublado albergados en nuestros Parques Nacionales. Es decir, las zonas productoras de agua de la nación. Como es sabido una de las justificaciones de estas ABRAE es la protección de cuencas hidrográficas, especialmente las partes más altas, por lo que es necesaria una política de conservación de esas cuencas altas, dado lo estratégico y vital del servicio de agua potable que depende de la captación del recurso hídrico en esos espacios. Todas las represas del País que surten las principales ciudades, se encuentran asociadas a ríos que provienen de cuencas protegidas (en teoría por lo menos), en parques nacionales. La política de conservación de cuencas tiene que ser firme y coherente con la magnitud de la importancia del servicio de agua potable. No puede ser sólo un slogan propagandístico, disfraz de una realidad de indolencia y desidia con respecto al manejo de cuencas en los Parques Nacionales, Zonas Protectoras, así como con los cuerpos de agua, diques, etc. ¿Han fallado los mecanismos de protección del ambiente?… ¿estamos permitiendo que se degrade el ambiente?…. ¿Hemos desmontado los mecanismos técnicos de control del ambiente?… ¿Acaso se han desmontado los planes de protección del ambiente?

La crisis de abastecimiento de agua, que afrontamos en períodos de sequía y los racionamientos eléctricos, que tanto nos disgustan, están vinculadas con el deterioro de nuestras áreas naturales protegidas, no podemos ser cómplices de estos delitos ambientales todos debemos alzar la voz en contra de los autores de estos delitos, no podemos permanecer callados mientras se omiten las garantías constitucionales que valga la redundancia, garantizan el derecho a un ambiente sano para los ciudadanos de hoy y del mañana, no se está garantizando que las futuras generaciones tenga la posibilidad de disfrutar del mismo patrimonio ambiental que hemos disfrutado hasta ahora, porque sencillamente la ejecución de esas obras no está basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza.





Es común y recurrente que las obras que se realizan en nuestros parques no cuenten con el Estudio de Impacto Ambiental, es decir no hay garantía que los efectos negativos de estas van a ser corregidos, situación que nos coloca al frente de un futuro incierto,

Hoy, el gobierno actual extrae oro en la cuenca del Rio Caroní, con el proyecto denominado “Arco Minero del Orinoco”, el cual, de acuerdo a la información oficial afecta un área equivalente al 12 % del territorio nacional, concentrado en esta cuenca lo que ha significado un grave daño a los bosques, aguas, suelos, representando un gran retroceso si lo comparamos proporcionalmente con la superficie de las áreas protegidas de 16 % del territorio nacional; esto coloca en alto riesgo de extinción, no solo para las especies silvestres y factores físicos ambientales de este ecosistema, sino también a la población humana Indígena, a pesar de ser un gobierno que se autocalifica de indigenista. Así como el servicio eléctrico, porque todos los sedimentos que se pueden generar reducirían la vida útil del sistema de represas del Caroní. El Arco Minero representa una gran amenaza para vida, lo cual se ha puesto de manifiesto a través de los relatos de los propios afectados de la región, así como la proliferación de enfermedades ya erradicadas como el paludismo, así como también los enfrentamientos y muertes para ejercer control sobre las minas El Arco Minero sin duda alguna representa una gran amenaza

Venezuela se halla en peligro de extinción, el gobierno ha disminuido la calidad de los servicios públicos, como es el acceso al agua potable (Ejemplo: Caracas, Maracay, Valencia por citar algunos), la electricidad que por falta de manejo técnico de la cuenca del Caroní, ha presentado y presenta un gran número de fallas (apagones) y así una serie de problemas como la minería ilegal. El gobierno nacional ha demostrado incapacidad para manejar los desechos sólidos, hay una evidente agresión al paisaje urbano y natural, también han demostrado incapacidad en el procesamiento de las aguas servidas que llegan a muchas de las playas de nuestro país (ejemplo las playas del Estado Vargas) que mata la posibilidad de crecimiento del turismo, unido esto a la inseguridad desatada. En fin todo este desastre ambiental a quién perjudica es al pueblo venezolano Los Ambientalistas estamos llamados a exigir un plan realmente garante del manejo sustentable del patrimonio ambiental de Venezuela, los ciudadanos a través de la presión contemplada en nuestra constitución somos los que podemos enrumbar a nuestra Venezuela, solo unidos podemos lograr la preservación de los Ecosistemas, no con doctrina política sino con POLITICAS AMBIENTALES BAJO UN MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, para hacer posible que las futuras generaciones disfruten la BIODIVERSIDAD de nuestra hermosa Venezuela NO LE DEJEMOS A LAS NUEVAS GENERACIONES UN PAIS CONVERTIDO EN DESIERTO POR EL ABANDONO DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROTEJAN EL AMBIENTE.

Por SUNEP-INPARQUES





José Matute

Secretario General Marlene Sifontes

Secretaria de organización