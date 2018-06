Venezuela se mantiene en vilo ante posible expulsión de la OEA #EnVivo por La Patilla y VPI TV

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Jun 5, 2018 12:41 pm

Al finalizar la tercera sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), algunas delegaciones tomaron la palabra ante una resolución sobre Venezuela que, de ser aprobada, iniciaría el proceso para expulsarla del organismo.

LaPatilla.com / EFE

Entre los que participaron este martes Colombia, República Dominicana y Belice, expresaron su preocupación por la situación venezolana.





La canciller María Ángela Holguín insistió en que “se han dado los pasos para la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, y solo falta la discusión de los cancilleres para tomar la decisión de suspender al país de la Organización de Estados Americanos”.

“Colombia ha hecho un inmenso esfuerzo y lo seguirá haciendo acogiendo a venezolanos que pisan el suelo colombiano, esa la muestra más grande de apoyo por parte del pueblo colombiano y lo seguirá haciendo”, insistió.

Al respecto, el canciller de República Dominicana, Miguel Vargas, reiteró la preocupación de su país debido a que “en cualquier momento se puede producir un quebrantamiento de la gobernabilidad en Venezuela. Queremos que la paz y la tranquilidad prevalezcan en la patria de Bolívar”.





“Es propicio este espacio para expresar el más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nuestro país por los actores políticos de Venezuela y a todos los países garantes”, indicó Vargas.

Resumió que “fueron varios los factores sobre una salida negociada a la crisis política venezolana, pero la negativa tanto del gobierno como de la oposición impidió que la iniciativa fuera aprobada (…) Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos para que en las elecciones de mayo participaran todos los actores políticos, no se logró. Esta situación se habría podido alcanzar si se hubieran aprobado los lineamientos primordiales en el documento”.

Por su parte, la representación de Belice, también expresó su preocupación por la situación en Venezuela y se preguntan: “¿La crisis venezolana es tan grave que no puede llegar a una conciliación?”.

Para la cuarta y última sesión de este martes, una comisión de la OEA comenzó hoy a evaluar los aspectos técnicos de los pronunciamientos sobre los que votará hoy la Asamblea General.

No obstante, la suspensión no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

Dos fuentes diplomáticas de dos países distintos dijeron a Efe que los impulsores de la iniciativa tienen los 18 votos necesarios para aprobar la resolución e iniciar el proceso para suspender a Venezuela, pero aún no lograron los 24 necesarios para finalmente suspender al país caribeño.

La resolución fue impulsada por Estados Unidos y los 14 países del Grupo de Lima, un bloque que suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.